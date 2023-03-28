طيران الإمارات شغلت 57.6 مليون مقعد خلال عام

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغلت «طيران الإمارات» أكثر من 57.633 مليون مقعد عبر رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم خلال الفترة من فبراير 2022 حتى نهاية فبراير الماضي، وفقاً لبيانات «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات أنه بعد مطار دبي الدولي جاء مطارا «لندن هيثرو» وبانكوك من حيث أكبر الأسواق بالنسبة لطيران الإمارات خلال العام الماضي، حيث استحوذ هذان المطاران على الحصة الأكبر من حجم السعة المقعدية للناقلة.

وتفوقت «طيران الإمارات» على معظم الناقلات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية التي شغلتها على الوجهات الدولية خلال العام الماضي، في حين أن الناقلات التي جاءت في الصدارة العالمية كان اعتمادها الأول على أسواقها المحلية مثل الناقلات الأمريكية والناقلات الصينية.

ترتيب

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» حلت بالمرتبة 13 ضمن قائمة أكبر 25 شركة طيران في العالم، من حيث حجم السعة المقعدية التي شغلتها خلال الفترة من فبراير 2022 إلى فبراير 2023، في حين جاءت الناقلات الأمريكية الثلاث «أمريكان أيرلاينز وطيران دلتا، ويونايتد» في المراكز الأول والثاني والثالث عالمياً على التولي.

وواصلت «طيران الإمارات» التركيز على استعادة شبكة الركاب العالمية واتصالاتها من خلال مركزها في دبي، واستئناف الخدمات وإضافة رحلات لتلبية طلب العملاء عبر الأسواق، وصنفت ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2022 من منصة Global RepTrak، حيث تُعد طيران الإمارات الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمكنت من احتلال مكانة في التصنيف وبدرجة سمعة قدرها 72.7.

وتشغل «طيران الإمارات» أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً عبر أسطولها من محطتها الرئيسية في مطار دبي الدولي إلى شبكة وجهاتها التي تصل إلى نحو 140 مطاراً حول العالم عبر واحد من أكفأ وأحدث الأساطيل الذي يتألف من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. وقادت طيران الإمارات الصناعة خلال الجائحة في العديد من المبادرات لإعادة بناء الثقة ودعم تعافي صناعة السفر والسياحة، كما دعمت المجتمعات والاقتصادات بنقل اللقاحات والأدوية والسلع التجارية الأساسية.

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