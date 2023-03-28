200 علامة تجارية في معرض المطارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق معرض المطارات في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وستعمل الدورة الثانية والعشرون لأضخم منصة بينية سنوية لصناعة المطارات في العالم على ربط أكثر من 200 علامة تجارية للطيران، وأكثر من 100 مشترٍ من أكثر من 30 مطاراً، وهيئات طيران من 20 بلداً، كما سيقام على هامش أعمال معرض المطارات، منتدى قادة المطارات العالمية.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض في شركة ريد للمعارض: إن معرض المطارات 2023 سيشهد عرض كل ما تحتاجه المطارات تقريباً. وكانت دورة العام 2022 قد شهدت حضور أكثر من 4200 شخص من 71 دولة ومشاركة أكثر من 160 عارضاً من 23 دولة، وأكثر من 100 مشترٍ من 35 شركة و23 دولة، وذلك إلى جانب أجنحة دولية لخمس دول.

وبعد وضع معظم مشاريع تشييد المطارات التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات على نار هادئة أو تقليصها بشكل مؤقت على مدى السنوات الثلاث الماضية، أخذ المشغلون والمستثمرون بالتسابق على مدارج المطارات في ظل توقع أن تستوعب مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ 58% من الطلب العالمي على المسافرين جواً في عام 2040.

وتحتاج المطارات في الشرق الأوسط إلى استثمار 151 مليار دولار لزيادة الطاقة الاستيعابية في ظل توقع ارتفاع الطلب العالمي على المسافرين جواً بأكثر من الضعف في عام 2040، ما يتطلب استثماراً بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار لمطارات الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ حتى عام 2040 لاستيعاب هذا النمو، وذلك وفقاً لمجلس المطارات العالمي الذي توقع أن يجتاز ما يقرب من 19.7 مليار مسافر مطارات العالم بحلول عام 2040 واستقبال مطارات الشرق الأوسط لنحو 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2019 الذي تم فيه استقبال 405 ملايين مسافر.

وقال مركز المحيط الهادئ للطيران الذي يعتبر أحد أكثر المصادر الموثوقة في العالم لمعلومات سوق الطيران، إنه كان هناك 425 مشروع تشييد رئيسياً في المطارات القائمة فعلياً، بإجمالي نفقات ملتزم بها بقيمة 450.7 مليار دولار على مستوى العالم، كل منها في مراحل مختلفة من الإنجاز، من مراحل تحضيرية إلى مراحل شارفت على الانتهاء، وذلك إلى جانب 225 مشروعاً لمطارات جديدة.

وتضخم عدد مستثمري المطارات إلى 1,074 مستثمراً بما في ذلك 258 مجموعة أو اتحاداً لمشغلي المطارات. وقد أدرجت قاعدة بياناتها العدد الإجمالي لمشاريع المطارات وحجم الاستثمارات وفقاً لكل منطقة، بما في ذلك 155 مشروعاً في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 209.4 مليارات دولار. وتحولت منطقة الشرق الأوسط، التي تتموضع على مفترق طرق استراتيجي للاقتصادات الرئيسية في آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى مركز دولي رئيسي، وهي لا تزال قصة نمو ملهمة، حيث إنها تندرج بالفعل ضمن أسرع المطارات نمواً في العالم بالنظر إلى احتوائها على أكثر من 110 مطارات تمثل 170 مليوناً من الحركة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز