«بزنس ترافيل» تدعم فريق إدارتها العليا في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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دعمت شركة بزنس ترافيل العاملة في مجال السفريات والرحلات التجارية ومقرها في دبي فريق إدارتها العليا بتعيين إبراهيم نلخندي مديراً عاماً للشركة في الإمارات.

وقال راشد النوري رئيس مجلس الإدارة «بزنس ترافيل» إن إبراهيم نلخندي، يوصف بأنه رجل يتمتع بالحكمة والبصيرة والتفهم، اكتسب سمعة جيدة في مجال السفريات واكتسب خبرة واسعة من بعض أهم وأشهر الشركات العالمية في المجال وسيكون إضافة جيدة لنشاط الشركة في الإمارات.

وقال إبراهيم نلخندي إنه متحمس للغاية للتحديات والفرص القادمة، وأن لديه رؤية واضحة لنقل بزنس ترافيل إلى القمة التالية. وبدأت السنة الجديدة المالية لعام 2023 بإشارة إيجابية كبيرة مع إشارة خاصة إلى الأداء المسجل الجيد في الشهرين الأولين، مع ازدياد محتمل لوتيرة الزخم في الأشهر المقبلة، كما أضاف نلخندي أنه متفائل بأننا سوف نتجاوز أرقام ما قبل الوباء في هذا العام.

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