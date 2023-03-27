13 ألف زائر متوقع لمعرض الفنادق بدبي 23 مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يستعرض معرض الفنادق دبي، الفعالية التجارية الأبرز في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشاريع الفندقية الجديدة في الشرق الأوسط والرامية لتلبية الطلب المتسارع في قطاع السياحة والفنادق، وذلك بحضور نخبة من الجهات الفاعلة على مستوى العالم في مركز دبي التجاري العالمي بين 23 و25 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يحضر المعرض ما يزيد على 13 ألف من خبراء في القطاع، بمن فيهم المستثمرون والمالكون والمتخصصون في مجال المأكولات والمشروبات وصناع القرار في مجال المشتريات والمصممون وواضعو المواصفات.

وتأتي هذه الدورة في توقيت مثالي بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستثمار في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالاستثمارات الجارية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة للمعرض تعليقاً على هذا الموضوع: «تحتاج السعودية إلى تأمين وجهات ضيافة كافية لاستيعاب الـ100 مليون سائح الذين تسعى إلى استقطابهم بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من المشاريع الفندقية تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يسجل سوق الضيافة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 25 % خلال الفترة ذاتها مع إضافة 48 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية، مما يوفر فرصة غير مسبوقة للمطورين وموردي المعدات والمنتجات والمصممين والمشغلين».

وأسهمت هذه الفرصة الكبيرة في استقطاب أبرز الجهات الفاعلة في القطاع من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى والأمريكيتين، بهدف إقامة مشاريع جديدة وإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة. وأثمر تزايد إمكانات قطاع الضيافة في المنطقة عن تشجيع شركة دي إم جي إيفنتس على ترسيخ مكانة الفعالية من خلال محتوى ومزايا جديدة على مستوى ثلاثة محاور رئيسية في القطاع، بما فيها تكنولوجيا الضيافة ومعدات ومستلزمات التشغيل ومعدات المأكولات والمشروبات، إضافة إلى مجالات الفنادق والمطاعم والمقاهي التي تتحول بشكل تدريجي لتصبح المحرك الأساسي لاستقطاب الشركات الكبرى إلى القطاع، مثل الدانوب لحلول الضيافة والشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين وإنكود وجروب جي إم وإيفر ستايل وشيجي جروب ربيد سبلايز الشرق الأوسط.

ويتناول المعرض أيضاً آفاق قطاع الفنادق في المنطقة، من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تساعد خبراء القطاع على استكشاف أفضل الفرص المتاحة.

وأضافت إيلين أوكونيل: «لطالما أسهمت منطقة الشرق الأوسط في رسم ملامح القطاع وتأهيله لمعالجة القضايا المهمة بشكل سريع، مما يؤكد محافظته على هذا الدور الفعال. وتلعب المنطقة ومعرض الفنادق في دبي دوراً رئيسياً في إحداث نقلة نوعية في القطاع، مدفوعة بالتطورات الراهنة وتنامي الجهود الإقليمية لتحقيق الحياد الكربوني وتزايد تنظيم البيانات وارتفاع طلب العملاء على المرافق والخدمات الأكثر استدامة».

ويُعد تبادل المعارف والخبرات أحد المحاور الرئيسية في المعرض، بمشاركة أكثر من 100 خبير في القطاع لمناقشة القضايا الملحة وبثها مباشرة على منصة منتدى قادة الضيافة ومؤتمر الجهات المعنية في القطاع.

ويعتزم معرض ومؤتمر هايتك دبي إجراء دراسة دقيقة للتقنيات المبتكرة والخطط التحويلية، بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز، المؤسسة الشهيرة في مجال التمويل والتكنولوجيا في قطاع الضيافة. ويسلط المعرض الضوء على أربعة محاور رئيسية هي، تجارب الضيوف غير التلامسية، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في قطاع الضيافة، والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز الإيرادات.

كما ينعقد على هامش المعرض اجتماع خاص بموظفي خدمة الغرف الاحترافيين في دولة الإمارات، إحدى أهم الفعاليات العامة للمحترفين في مجال خدمة الغرف في المنطقة. ويتضمن هذا الاجتماع التفاعلي مناقشات ودروساً معمقة حول سبل الحفاظ على مستوى جودة الخدمات في ظل ظروف السوق الجديدة، بما فيها تغير توقعات الضيوف والتقنيات الناشئة والتكنولوجيا والأنظمة واللوائح والمنتجات.

كما يستضيف المعرض الدورة الخامسة من مسابقة طاولة الطهاة التي تتولى تنظيمها جمعية الإمارات للطهي، حيث تشهد تنافس تسعة فرق طهو من بعض الفنادق الرائدة في المنطقة على مدار ثلاثة أيام لتقديم وجبة مميزة مكونة من خمسة أطباق للفوز بلقب أفضل فريق طهو فندقي لعام 2023.

وتشير التوقعات إلى حضور عدد كبير من الزوار، نظراً لانعقاد معرض ومؤتمر هايتك دبي، أكبر فعالية متخصصة بتكنولوجيا الضيافة في العالم، ومعرض الترفيه، الفعالية الشاملة لقطاعات اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية في الشرق الأوسط، وذلك في الموقع ذاته الذي يجمع المالكين والمشغلين وموزعي وموردي المعدات. ويحتوي المعرض على مساحات مخصصة للرياضة واللياقة البدنية والعافية والتجارب الصحية والاستجمام والمغامرة.

كما ينعقد كل من معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، ومعرض ووركسبيس، الفعالية الرائدة في مجال تقنيات أماكن العمل، على هامش معرض الفنادق دبي، ومن المتوقع أن تستقطب المعارض الأربعة أكثر من 28 ألف زائر.

واختتمت إيلين أوكونيل حديثها بالقول: «تشكل هذه المعارض التجارية محفظة قوية في مجالات المعلومات والمنتجات والخدمات والإمدادات التي تلعب دوراً رئيسياً في قطاعي الضيافة والترفيه، مما يتيح للزوار استثمار وقتهم إلى أقصى حد ويسمح للجهات العارضة باكتشاف فرص جديدة للشراكات وتعزيز سبل التعاون».

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