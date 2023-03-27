سياحة عجمان تتعاون مع «ويجو» لتعزيز الحركة السياحية

المصدر: عجمان - البيان

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وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «ويجو»، محرّك البحث المختص بحجوزات السفر والفنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتطوير آليات التعاون المشترك في قطاع السفر، وتعزيز العمل الثنائي لزيادة الحركة السياحية في إمارة عجمان.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيق أفضل شراكة استراتيجية في قطاع السياحة والضيافة، وتقريب وجهات النظر في مجال حجوزات الفنادق والطيران، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم بين سياحة عجمان وشركة «ويجو»، على أن يقوم كل طرف بالترويج للآخر، والإشارة إليه كشريك استراتيجي على مواقعه الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات المناسبة، وتبادل الخبرات والتقنيات الجديدة، وتقديم الخدمات الاستشارية للآخر، بالإضافة إلى توفير كل طرف للآخر دعوات لحضور الورش والمعارض والندوات المتعلقة بقطاع السفر والسياحية والفنادق.

سيمكّن هذا التعاون من الترويج لإمارة عجمان، كوجهة سياحية مثالية للجميع، وتحقيق رؤية عجمان السياحية، كما ستشكّل المذكرة فرصة لاستقطاب المزيد من السياح، من خلال التعريف بإمارة عجمان عن طريق منصة ويجو، وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية مميزة، وإمكانات خدماتية متطورة، ومقومات طبيعية، وفرص استثمارية عديدة في قطاع السياحة والضيافة.

وعن الاتفاقية، أكّد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الشراكة مع شركة ويجو، ستشكّل إضافة قيّمة لقطاع السياحة والسفر في عجمان، وستُسهم في إثراء الخدمات الرقمية المتطورة المقدّمة لزوار الإمارة، مشيراً إلى أن شركة «ويجو» تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في قطاع حجوزات السفر والفنادق، وتملك واحدة من أكبر منصات السفر العالمية، حيث ستستفيد سياحة عجمان من خبرات وتقنيات الشركة، للارتقاء بالخدمات التي توفّرها الإمارة للزوار. حيث إننا على ثقة تامة بالمقومات والمرافق السياحية المميزة في الإمارة، وقدرتها على جذب الشرائح المختلفة من الزوار والسياح لها، والشراكة الجديدة هذه، ستضع عجمان على منصة ذات سمعة عالمية، وقاعدة جماهيرية قوية من المسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهته، قال مأمون حميدان رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في شركة ويجو: «يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، والتي بدورها تعزّز توجهاتنا في إطلاق حملات جديدة لترويج وعرض أفضل ما في عجمان إلى الزوار المحليين والدوليين، حيث تمتلك عجمان ثروة من الكنوز الثقافية والطبيعية، التي من المؤكّد أنها ستستقطب العديد من الزوار. ومن خلال هذا التعاون، سنقدّم للمسافرين وجهة جديدة ومميزة، لإضافتها على قائمة الوجهات التي يجب زيارتها في عام 2023».

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