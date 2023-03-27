يونايتد إيرلاينز الأمريكية تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين دبي ونيويورك

المصدر: البيان

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أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية عن إطلاق أولى رحلاتها اليومية المباشرة بين مطار نيوارك في مدينة نيويورك الأمريكية ومطار دبي الدولي (DXB)، لتستأنف بذلك خدماتها مع دبي بعد توقفها في عام 2016.

وتعد "يونايتد إيرلاينز" شركة الطيران الأمريكية الأولى التي تشغّل رحلات مباشرة بين دبي والولايات المتحدة دون توقف، فضلاً عن تشغيلها العديد من الرحلات إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار اتفاقية الشراكة التاريخية التي تجمع "يونايتد إيرلاينز" و"طيران الإمارات"، والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، بهدف توسيع شبكتيهما وتمكين عملائهما من الوصول بسهولة إلى مئات الوجهات الجديدة داخل الولايات المتحدة وحول العالم. إذ يتمكن المسافرون القادمون من الولايات المتحدة إلى دبي من الاستفادة من خدمات السفر التي تقدمها "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" إلى أكثر من 100 مدينة مختلفة، الأمر الذي يتيح الوصول إلى العديد من الوجهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في حين يتمكن المسافرون المتجهون من دبي إلى نيويورك من الاستفادة من رحلات الربط التي تُشغلها "يونايتد" للربط بين أكثر من 80 وجهة عبر الأمريكيتين.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين "طيران الإمارات" و"يونايتد"، سيتمكن أعضاء برنامج الولاء في كلا الشركتين من الاستفادة من العديد من العروض والمزايا الإضافية للحصول على المكافآت. إذ سيتمكن أعضاء برنامج "يونايتد مايليج بلاس" الذين يسافرون على رحلة يونايتد من نيويورك نيوارك إلى دبي، من كسب وإنفاق الأميال عند حجز تذاكرهم لعدد من الوجهات المختارة لطيران الإمارات في أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب أفريقيا. كما يحصل أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات" على الأميال عند السفر على الرحلات التي تشغلها يونايتد. ويستمتع العملاء المؤهلون، الذين يسافرون على رحلات الرمز المشترك، بإمكانية الدخول إلى صالات طيران الإمارات وصالات يونايتد الخاصة من خلال خدمة الرحلات المباشرة الجديدة إلى دبي.

وبهذه المناسبة، قال باتريك كوايل، نائب الرئيس الأول للتعاون والشراكات الدولية في شركة يونايتد إيرلاينز:"نلتزم في يونايتد إيرلاينز بمواصلة جهودنا نحو توسيع شبكتنا العالمية والارتقاء بتجربة مسافرينا عبر تسهيل وصولهم إلى مختلف الوجهات حول العالم وتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وفق أعلى المستويات. ومن خلال إطلاق خدمة الرحلات المباشرة الجديدة بين نيويورك/نيوارك ودبي، وشراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات وفلاي دبي، سيتمكن مسافرينا من الوصول إلى دبي بكل سهولة ويسر، فضلاً عن الاستمتاع بتجربة السفر إلى المئات من الوجهات التي يقدمها شركاؤنا في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا".

ومن جانبه، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "يسعدنا أن نرحب بعودة يونايتد إيرلاينز إلى مطار دبي الدولي (DXB)، وإطلاق رحلاتها اليومية المباشرة بين نيويورك ودبي، إذ تسهم هذه الخدمة في ربط المطار بالعديد من الوجهات في الولايات المتحدة. كما تعد خطوة إضافية ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكة الوجهات لضيوفنا المسافرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وذلك انطلاقاً من مكانتنا كمركز عالمي رائد. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع يونايتد لتقديم تجربة سلسة لمئات الآلاف من المسافرين كل عام مع تزويدهم بمزيد من التجارب وخيارات السفر ".

بينما أوضح سعادة شون ميرفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات، قائلاً: "سيُسهم الخط المباشر الجديد بين نيويورك/ نيوارك ودبي في نقل آلاف المستثمرين ورجال الأعمال والزوار والبضائع والعائلات، باعتباره حلقة الوصل بين اثنين من أبرز المراكز الدولية للتجارة العالمية، الأمر الذي يزيد من تعميق وتوسيع الروابط بين البلدين. لذا نهنئ شركة يونايتد إيرلاينز على هذا الإنجاز المهم."

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تزامناً مع تعافي قطاع السياحة العالمي، أصبحت مدينة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة التي تجذب العديد من الزوار من الولايات المتحدة للاستمتاع بأوقاتهم واستكشاف مجموعة متنوعة من المعالم التراثية والثقافية. والآن ستُسهم خدمة الرحلات المباشرة التي أطلقتها يونايتد إيرلاينز في جذب واستقطاب المزيد من الزوّار القادمين إلى دبي من الولايات المتحدة سواء بغرض السياحة أو العمل، ما يمثل فرصاً متميزة للنمو وتنشيط الحركة السياحية مع أبرز الأسواق العالمية مثل أمريكا الشمالية. وفي إطار جهودنا المتواصلة نحو تعزيز فرص النمو والازدهار خلال عام 2023 في سبيل تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة إمارة دبي كواحدة من أفضل المدن حول العالم، ستعمل الخدمة الجديدة على تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين فيما يتعلق بقطاع السفر والتبادل التجاري، فضلاً عن كونها دليلاً واضحاً على التنسيق والدعم المستمر من قبل شركائنا العالميين مثل يونايتد إيرلاينز في سبيل دفع مسيرة التنمية المستدامة ودعم انتعاش قطاع السياحة في دبي."

ويوضح المسار الجديد من دبي إلى نيويورك/نيوارك مكانة يونايتد الريادية عبر المحيط الأطلسي بين شركات الطيران الأمريكية، إذ تضم قائمة رحلاتها الصيفية لعام 2023 كل من دبي إلى مالقة وإسبانيا وستوكهولم والسويد وثماني رحلات أخرى إلى بعض الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا: روما، نابولي، وباريس، وبرشلونة، ولندن، وإدنبرة، وبرلين، وشانون. إلى جانب إضافة رحلات جديدة، ستطير يونايتد بتسعة مسارات أضافتها في صيف 2022، بما في ذلك الرحلات المباشرة بين نيويورك/نيوارك ونيس؛ دنفر وميونيخ؛ بوسطن ولندن هيثرو. شيكاغو/أوهير وزيورخ؛ وشيكاغو، O’Hare وميلان، بالإضافة إلى الرحلات الجوية إلى أربع وجهات لا تخدمها أي شركة طيران أخرى في أمريكا الشمالية – عمّان الأردنية؛ جزر الأزور البرتغالية؛ وجزر بالما دي مايوركا وتينيريفي في إسبانيا.

وبذلك، تقوم يونايتد بتشغيل رحلاتها إلى 37 مدينة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط هذا الصيف، والتي يفوق عددها إجمالي عدد وجهات جميع شركات الطيران الأمريكية الأخرى.

تشهد يونايتد طلباً غير مسبوق على السفر الدولي هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع الجدول الدولي لشركة الطيران بنسبة 25% مما كان عليه في عام 2022 في ظل التزايد المستمر على السفر.

يتم تشغيل خدمة يونايتد الجديدة من دبي إلى نيويورك/نيوارك مع طائرات بوينج 777-200ER، والتي تضم 50 جناحاً مخصصاً لرجال الأعمال من المسافرين باستخدام رحلات الرمز المشترك، و24 جناح لدرجة بريميوم بلاس، و46 مقعد من فئة الدرجة الاقتصادية المميزة، و156 مقعدًا اقتصاديًا.

وتتيح درجة رجال الأعمال تجربة سفر متميزة تعطي الأولوية للاسترخاء والراحة، وتتميز بأرقى معايير الضيافة والطعام على متن الطائرة، إلى جانب توفير مجموعة من وسائل الراحة المتميزة ومقاعد الأسرة المسطحة الكاملة. كما تتميز درجة بريميوم بلاس بالعديد من المزايا التي توفر قدر كبير من الراحة والخصوصية مقارنة بالدرجة الاقتصادية، و"الدرجة الاقتصادية المميزة". تقع المقاعد بالقرب من مقدمة المقصورة الاقتصادية، وتوفر ميزة إضافية تتمثل في خروج أسرع من الطائرة عند الوصول. مقاعد الدرجة الاقتصادية بلس متوفرة في جميع الرحلات عبر الأطلسي.

توفر الدرجة الاقتصادية على متن رحلات يونايتد طعاماً مجانياً ومختلف أنواع المشروبات والعصائر والقهوة بالإضافة إلى الترفيه على متن الطائرة. تتميز المقاعد بمسند رأس قابل للتعديل ونظام ترفيه شخصي حسب الطلب.

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