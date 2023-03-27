دبي الأكثر أماناً للسفر إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي أكثر المدن أماناً للسفر في 2023 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الـ14 على مستوى العالم، بحسب نتائج الاستبيان الذي أجرته مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

واعتمدت المجلة في ترتيب المدن على عدة معايير تتعلق بأمن السياح، والأحول الجوية، وتدابير الصحة والسلامة التي توفرها السلطات المعنية في كل مدينة للمواطنين، المقيمين، والزوار.

وكانت دبي هي المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمة التي ضمّت الـ15 مدينة الأكثر أماناً للسفر على مستوى العالم في 2023.

وتفوقت دبي على باريس التي جاءت في المركز 15. كما تفوقت على كافة المدن الأمريكية، إذ جاءت جميعها خارج القائمة باستثناء هونولولو التي نالت المركز 12.

وكانت صدارة القائمة من نصيب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، فيما جاءت كوبنهاغن في المركز الثاني، وحلّت مونتريال ثالثة.

وعلى مستوى الدول، نالت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ13 عالمياً، على قائمة الـ15 دولة الأكثر أماناً للسفر في 2023، والتي أعدتها المجلة، وفقاً لنفس المعايير التي اعتمدت عليها في إعداد قائمة المدن.

وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً.

وتفوقت الإمارات على المملكة المتحدة وبلجيكا، اللتين نالتا المركز الـ14 والـ15 على القائمة، على التوالي. كما تفوقت على كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، فنلندا وتايلاند، التي جاءت جميعها خارج القائمة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب هولندا، فيما حلّت الدنمارك ثانيةً، وجاءت آيسلندا في المركز الثالث. ونالت أستراليا، النرويج، كندا، ألمانيا، السويد، سويسرا، نيوزيلاندا، إسبانيا، وأيرلندا، المراكز من الرابع إلى الـ12، على التوالي.

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