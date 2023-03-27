«لوفتهانزا» تعلن حل مشكلات فنية أدت إلى إلغاء رحلات

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس عن حل مشكلات فنية أدت إلى تأخر أو إلغاء رحلات في مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية صباح أمس.

وأوضحت متحدثة باسم أكبر شركة طيران ألمانية أن الاضطرابات الفنية لدى الشركات الخارجية المزودة خدمات تكنولوجيا المعلومات أثرت في تسجيل الوصول وكذلك في صعود الطائرات الأمر الذي أدى إلى تأخير أو إلغاء رحلات.

وذكرت المتحدثة أن الشركة عرضت على الركاب رحلات أخرى أو تغيير الحجز إلى السكك الحديدية.

وحسب تصريحات الشركة، تم التمكن من حل هذه المشكلات في مطار فرانكفورت بحلول ظهر أمس، ولكن لا تزال هناك تأثيرات في تسجيل الوصول عبر موقع الشركة وكذلك في ماكينات تسجيل الدخول في المطار، ونصحت الشركة الركاب بتسجيل الدخول عبر المتصفحات في الهواتف الذكية أو الهواتف اللوحية أو عبر تطبيق شركة الطيران. كما نصحت الشركة الركاب بالاستعلام عن حالة رحلتهم عبر الإنترنت أو التطبيق.

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