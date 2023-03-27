طيران الإمارات تقدم تشكيلة من وسائل الراحة للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت طيران الإمارات تشكيلة جديدة من وسائل الراحة للأطفال تناسب الرضع والصغار حتى 12 عاماً.

وصممت تشكيلة المنتجات الجديدة من مواد مستدامة على أيدي فريق المصممين الداخليين، وتتميز بمواضيع الاستكشاف والتنوع العالمية، وهي متوفرة كمجموعات وفق فئات عمرية: حتى سنتين، و3 - 6 سنوات، و7 - 12 سنة. وكل التشكيلات معتمدة في ما يتعلق بالسلامة من قبل Intertek، وفقاً لمعايير EN71 والمعايير الخليجية لسلامة الألعاب. وتطلق طيران الإمارات تصاميم جديدة كل عام للمسافرين وهواة جمع المقتنيات.

الرُضّع حتى سنتين

تحتوي مجموعة مستلزمات الأطفال والرضع من طيران الإمارات على جميع العناصر الأساسية التي يحتاجها الوالدان على متن الطائرة للراحة والنظافة: سجادة تغيير قابلة لإعادة الاستخدام، كريم حفاضات ومناديل تنظيف، مريلة تنظيف ولعبة قطيفة تهتز لتهدئة الرضيع يمكن تثبيتها بمسند مقعد أو عربة الطفل وبطانية مع دمية ناعمة تمثل مضيفة أو طيار طيران الإمارات.

وصُمّمت تشكيلة المنتجات ذات الجودة العالية والمستدامة بحيث يمكن إعادة استخدامها، وتتميز الحقائب الملونة بأعمال فنية مرسومة باليد تمثل الأشخاص والأماكن والثقافات التي تخدمها طيران الإمارات عبر شبكة خطوطها العالمية التي تغطي 140 وجهة. وسرعان ما أصبحت الحقائب مقتنيات جمع لدى قاعدة عملاء طيران الإمارات، ويتميز التصميم الفريد برموز شهيرة من مدينة دبي ومشاهد نهارية وليلية، وطائرة طيران الإمارات A380 الرائدة، وأفراد طاقم المقصورة وطيارين يمسكون بأيدي أشخاص من جميع أنحاء العالم، وثقافات العالم، مع إظهار التنوع من خلال الزي الوطني ومجموعة من الأعراق.

من 3 - 6 سنوات

صمّمت طيران الإمارات مجموعات وسائل الراحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات لبناء ذكريات لدى المسافرين الصغار وإثارة حماستهم للسفر حول العالم. ويُقدّم لأطفال هذه الفئة العمرية حقيبة حزام عصرية، أو حقيبة ظهر أكبر، أو حقيبة واقٍ من المطر، مصممة للاستخدام في العديد من الأحداث، من السفر إلى الرياضة أو مجرد نقل الألعاب. كما يحصل الأطفال على سماعات رأس مناسبة ومريحة للاستمتاع ببرامج وألعاب نظام الترفيه الجوي. وتحتوي مجموعة وسائل الراحة أيضاً على وسائل إلهاء مثالية للطفل النشط، بما في ذلك حزمة «فلاي وذ مي Fly with Me» مع عبوتها الخاصة من أقلام التلوين، وتحتوي على خرائط العالم الملائمة للأطفال والألغاز ودروس الرسم وصفحات التلوين، وأنشطة تعليمية حول دبي وحماية البيئة. وصنعت العناصر من مواد ذات جودة عالية من مصادر معتمدة، بما في ذلك القوارير البلاستيكية (4 قوارير لكل حقيبة).

من 7 - 12 عاماً

يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً على حقائب أحزمة عالية الجودة وقابلة لإعادة الاستخدام وحقائب ظهر أكبر أو حقائب واقٍ من المطر، مصممة برسومات خفيفة ورائعة تروق لهذه الفئة العمرية. ويتميّز التصميم الفريد برموز وشعارات من دبي وطائرات طيران الإمارات وطاقم الطائرة والطيارين، إضافة إلى معالم بارزة من جميع أنحاء العالم، ما يعزز حب السفر والاستكشاف. والأكياس مصنوعة أيضاً من مواد مستدامة 100 % وبلاستيك مُعاد استخدامه، حيث يتم إعادة تدوير ما يصل إلى 7 قوارير لصنع كل حقيبة. ويقدم للأطفال من هذه الفئة سماعات رأس خاصة لنظام الترفيه الجوي.

تميّز دائم

ويلتقط أفراد طاقم طيران الإمارات لحظات خاصة للأطفال على متن الطائرة بكاميرا بولارويد فورية ويقدمونها داخل إطار، لبناء ذكريات سفر لا تُنسى.

وتقدم طيران الإمارات للأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين وجبات خاصة على جميع الخطوط تقريباً، باستثناء بعض الرحلات القصيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم طيران الإمارات مجموعة متنوعة من برامج الأطفال على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز.

كما تقدم طيران الإمارات للعائلات أولوية الصعود إلى الطائرة في جميع المطارات الدولية. وتوفر في مطار دبي عربات أطفال مجانية للرضع والأطفال الصغار، إضافة إلى منطقة مخصصة لإنهاء إجراءات السفر للعائلات خلال مواسم الذروة.

وتقدم طيران الإمارات خدمة فريدة للقصّر غير المصحوبين بذويهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، والذين يسافرون بمفردهم، أو إذا كان أولياء أمورهم في درجة سفر مختلفة. وهناك صالة مخصصة للقصّر غير المصحوبين مع ألعاب فيديو وخدمة الواي فاي المجانية وأرائك مريحة وحمامات للأطفال. وتضمن خدمة القصّر غير المصحوبين أن يبقى الأطفال برفقة وإشراف طاقم طيران الإمارات الأرضي وطاقم المقصورة في كل خطوة من رحلاتهم.

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