أسعار تذاكر السفر تبدأ بالارتفاع مع عطلة الربيع

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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بدأ مؤشر أسعار تذاكر السفر رحلة الارتفاع التدريجي، في ظل تزايد الطلب بالتزامن مع بداية عطلة الربيع، التي ستبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري، وفقاً لمصادر عاملة في قطاع السفر، التي أكدت أن أسعار تذاكر السفر ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسب متفاوتة بين 10 – 20 %، بينما ستتراوح نسب الارتفاع في الأسعار بين 30 - 40 % قبيل عيد الفطر.

وقالت المصادر: إن شركات الطيران دائماً ما كانت تبدأ شهر رمضان بالعروض والتخفيضات على أسعار التذاكر، في محاولة لتنشيط الطلب على السفر، لكن خلال العام الجاري، مع تزامن شهر رمضان مع عطلة المدارس، شهدت حركة السفر نشاطاً كبيراً، الأمر الذي دفع شركات الطيران لرفع الأسعار.

وأكدت المصادر أن معظم الطلب على السفر، يتركز على الوجهات العربية، حيث ترغب العديد من العائلات المقيمة في الإمارات، لقضاء فترة الإجازة وشهر رمضان لأول مرة في دولهم ومع عائلاتهم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على السفر على بعض الوجهات العربية، مثل مصر والأردن ولبنان والسعودية وغيرها، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأجنبية في أوروبا وآسيا.

وأظهر رصد «البيان» لأسعار التذاكر المعلنة على مواقع الحجز الإلكتروني، وعلى مواقع شركات الطيران، أن أسعار تذاكر السفر على شركات الطيران التجاري للرحلات المغادرة مع بداية عطلة الربيع، شهدت ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 10 – 20 %، مقارنة بمتوسط أسعار الرحلات خلال بداية مارس الجاري، وبحسب مواقع الحجز الإلكتروني، تراوحت أسعار تذاكر السفر مع بداية عطلة الربيع على الرحلات المغادرة إلى القاهرة بين 1300 إلى 1400 درهم في الاتجاه الواحد، في حين أن الأسعار تصل على الرحلات المغادرة إلى بيروت ما بين 1220 – 1670 درهماً، وعلى الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمان بين 1300 – 1400 درهم.

ارتفاع الطلب

وقال مأمون حميدان رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، في «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت: بات من الصعب الحصول على أسعار تذاكر سفر مخفضة خلال شهر رمضان، في ظل ارتفاع الطلب على السفر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر السفر على الرحلات المغادرة إلى الهند والمملكة المتحدة، ارتفعت بنسب تتراوح بين 13 و32 %. حيث وصل سعر تذاكر السفر إلى الهند 713.06 درهماً، بعد أن كان 627.37 درهماً، خلال نفس الفترة من عام 2022. كما شهدت أسعار تذاكر السفر إلى المملكة المتحدة والوجهات الأوروبية الرئيسة، ارتفاعات بنسب متفاوتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع حميدان أن تشهد أسعار التذاكر مزيداً من الارتفاع، مع اقتراب عطلة عيد الفطر، وبنسب متباينة، بحسب حجم الطلب على كل وجهة، وحجم السعة المقعدية، مشيراً إلى أن تزامن شهر رمضان هذا العام مع العطل المدرسية، تسبب في ارتفاع الطلب على السفر، الأمر الذي يعتبر سبباً مباشراً في الارتفاع الفوري لأسعار التذاكر.

أما من حيث وجهات السفر الرئيسة، فذكر حميدان أن الوجهات الدولية الأكثر طلباً على السفر من الإمارات، هي مصر والهند وباكستان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف حميدان أن هناك اتجاهاً إيجابياً للحجوزات الفندقية خلال شهر رمضان وعيد الفصح وعيد الفطر السعيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بالارتفاع، مشيراً إلى أن متوسط سعر الفنادق في دبي، بلغ خلال الشهر الماضي 807 دراهم (219.76 دولاراً)، في حين أن متوسط الإشغال وصل إلى 80 %، بزيادة حوالي 7% عن الشهر نفسه في عام 2022.

ارتفاعات متفاوتة

وقال ياسين دياب مدير عام وكالة الفيصل للسفريات والسياحة: إن أسعار تذاكر السفر سجلت ارتفاعات بنسب متفاوتة، بالتزامن مع بداية عطلة الربيع، على الرغم من تزامنها مع شهر رمضان، وأن الارتفاع الأكبر في أسعار تذاكر السفر، سيكون خلال عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع في الأسعار قد تصل إلى 30 %، مقارنة مع الأسعار المعتادة، الأمر الذي يعكس حجم الطلب على السفر. وأضاف أن الطلب على السفر ينقسم إلى شقين، الأول بغرض زيارة العائلة بالنسبة للوافدين، حيث تستحوذ هذه الشريحة على النسبة الأكبر من الطلب على السفر خلال الفترة الحالية، في حين أن السفر بغرض السياحة، يتركز على وجهات جنوب آسيا وأوروبا الغربية وشرق آسيا.

وأردف: إن الحجوزات ترتفع بوتيرة متنامية خلال الأيام الجارية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار التذاكر.

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