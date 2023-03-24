«كاثي باسيفيك» تجري محادثات لإضافة 50 طائرة «إيرباص»

المصدر: هونغ كونغ - د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة طيران «كاثي باسيفيك» في هونغ كونغ، تجري محادثات مع مؤجري الطائرات، فيما تسعى للحصول على ما يصل إلى 50 من طائرات إيرباص طراز «إيه 320»، فيما ترمي الناقل الرئيسي إلى تكثيف جهودها ومن المحتمل التوسع عقب إلغاء قيود فيروس كورونا (كوفيد19).

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكون المناقشات سرية، أنه بالوضع في الاعتبار سجل الطلبات الخاص بشركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص الممتد على مدار سنوات، فإن شركة كاثي ووحدتها منخفضة التكلفة إتش كيه إكسبريس تبحثان مبدئياً في سوق الطائرات المستأجرة للحصول على الطائرات بشكل أسرع، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي حين أن الشركة تود شراء طائرات جديدة مباشرة من أيرباص فإن الشركة المصنعة للطائرات منشغلة بتلبية طلبيات حتى 2029.

ولدى كاثي باسيفيك وإتش كيه إكسبريس معاً حالياً 222 طائرة في أسطولهما، بما في ذلك 40 طائرة إيه 320.

وبعد ثلاث سنوات من غلق الحدود وقواعد الحجر المعيقة، تسعى كاثي للعودة فيما يتطلع الرئيس التنفيذي الجديد رونالد لام، إلى عودة لتحقيق صافي ربح من الطلب المتنامي على الرحلات الجوية.

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