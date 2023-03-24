توسيع شراكة «دناتا» و«أميركان إيرلاينز» لدعم نمو الناقلة بالهند

المصدر: دبي- البيان

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وسّعت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، شراكتها طويلة الأمد مع أميركان إيرلاينز لدعم العمليات التجارية المتنامية للناقلة في الهند. وتشغّل أميركان إيرلاينز، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، رحلات يومية بين نيويورك ودلهي، بالإضافة إلى تقديم خدمات محلية من خلال شراكتها مع «إنديغو»، كما أن لديها خططاً لمزيد من التوسع في السوق.

وستوفر «دناتا لخدمات التمثيل» مجموعة شاملة من خدمات المبيعات والتسويق لأميركان إيرلاينز بصفتها وكيل المبيعات العام لها بالهند. وستعمل كحلقة وصل أساسية بين الناقلة والسوق المحلية، وتدعم عملياتها التجارية. كما ستساعد شبكة دناتا وخبراتها الواسعة في تمثيل شركات الطيران والتسويق الواسع والمبيعات والخبرة التشغيلية، وتعمل أميركان إيرلاينز على تعزيز تواجدها بالسوق لتلبية الطلب المتزايد سريعاً بجميع مناطق الهند. وتعمل «دناتا لخدمات التمثيل»، وهي جزء من «مجموعة دناتا للسفريات»، كوكيل عام لمبيعات أميركان إيرلاينز في دبي والمناطق الشمالية منذ أكثر من 45 عاماً. وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس الخدمات الجوية العالمية في «مجموعة دناتا للسفريات»: توسيع شراكتنا مع أميركان إيرلاينز بالهند شهادة على تعاوننا الممتاز المستمر منذ نحو 5 عقود. وسنواصل العمل لضمان تحقيق الناقلة أهدافها التجارية ودعم خططها للنمو بجميع أنحاء البلاد التي تسودها بيئة أعمال شديدة التنافسية.

وقال المدير التنفيذي لمبيعات أميركان إيرلاينز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا توم لاتيج: دناتا على دراية تامة بنموذج أعمالنا، ويسعدنا توسيع شراكتنا معها في الهند. ويعمل قسم الطيران في «دناتا لخدمات التمثيل» كوكيل عموم مبيعات لـ 24 شركة طيران رئيسية، مع شبكات في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الأعمال الشاملة لدناتا في الهند، التي تقدم أيضاً مجموعة من خدمات السفر من مكاتبها في دلهي ومومباي وبنغالورو.

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