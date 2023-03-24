«طيران الإمارات» توسع أسطول طائرات أكاديمية تدريب الطيارين

المصدر: دبي - البيان

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تواصل أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين اقتناء أحدث التقنيات وأحدث طرز الطائرات لتدريب طياري المستقبل والمساهمة في تلبية الطلب على الطيارين. وأعلنت الأكاديمية عن تعزيز أسطولها العامل بطلب شراء ثلاث طائرات DA42-VI ذات المحركين وجهاز طيران تشبيهي (سميوليتر) خاص بهذه الطائرات من دياموند لصناعة الطائرات ومقرها النمسا. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 4 ملايين يورو حسب لائحة الأسعار.

وستوضع طائرات DA42-VI الثلاث، التي تعمل بوقود الطائرات النفاثة، في خدمة التدريب على الطائرات متعددة المحركات في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. وقال القبطان عبد الله الحمادي، نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: «يشكل أسطولنا الجديد من طائرات دياموند جزءاً من هدفنا الاستراتيجي الأكبر لبرنامج التدريب. وتساعدنا هذه الطائرات في تصميم برنامج تجسير للطلبة لاكتساب مزيد من الخبرة أثناء الانتقال من محرك واحد إلى طائرة نفاثة خفيفة، كما تعزز وتميّز عروضنا. وسوف يستفيد طلبتنا بشكل كبير عندما يكتسبون خبرة في ثلاثة طرز مختلفة من الطائرات، حتى قبل أن يتم ترخيصها. كما يساعدنا الأسطول الجديد أيضاً على المضي قدماً في الامتثال لإرشادات الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة. وتعتبر طائرة DA42-VI منصة معتمدة وصديقة للبيئة وعملية للتدريب على التجسير، ونحن على ثقة من أننا اتخذنا القرار الصحيح».

وتعد طائرة DA42-VI ذات الأربعة مقاعد أحدث نسخة من الطائرات ذات المحركين بتقنية دياموند الرائدة. وهي أول طائرة معتمدة تجمع بين هيكل الطائرة وإلكترونيات الطيران والمحركات الحديثة. وبفضل جمعها بين الأداء والمنفعة، تم تصميم DA42-VI، التي تعمل بوقود الطائرات النفاثة، لجعل الانتقال من العمل بمحرك واحد إلى محركين عملية سهلةً للغاية. وتحقق الطائرة وفورات في الوقود تصل إلى 50% مقارنة بمثيلاتها التقليدية. وستتسلم أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين الطائرات الثلاث خلال النصف الأول من 2023. وتخرج من الأكاديمية منذ 2020 أكثر من 100 طيار.

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