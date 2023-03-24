مطار دبي يستحوذ على 7 من أكبر 10 مسارات جوية بالمنطقة

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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استحوذ مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، على 7 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأوضحت بيانات المؤسسة أن اثنين من هذه المسارات تركزان بين دبي والسوق السعودية، وهما دبي – الرياض الذي جاء في المركز السادس عالمياً والثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس الجاري بنحو 309 آلاف مقعد، تلاه مسار دبي ـ جدة الذي جاء في المركز الثالث على مستوى المنطقة بنحو 275.8 ألف مقعد. وجاء مسار مومباي ـ دبي في المركز الرابع بنحو 245.6 ألف مقعد، ومسار دبي - لندن هيثرو في المركز الخامس بـ243.7 ألف مقعد، ثم دبي - الكويت بنحو 206.8 آلاف مقعد، ومسار البحرين - دبي 183.8 ألف مقعد.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن مسار القاهرة ـ جدة جاء في المركز الأول على مستوى المنطقة والثاني عالمياً من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال مارس.

زيادة في الصيف

وأظهرت بيانات المؤسسة أن حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة عبر مطار دبي ستشهد زيادة كبيرة خلال فصل الصيف وبنمو 23 % مقارنة مع حجم السعة المقعدية لشركات الطيران، خلال صيف العام الماضي، في حين أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو 4.65 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2023.

وبحسب مطارات دبي، تصل شبكة الرحلات عبر مطار دبي إلى أكثر من 229 وجهة في 99 دولة حول العالم من خلال 88 شركة طيران.

وخلال العام الماضي بلغ عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي نحو 343.339 رحلة، بزيادة سنوية 47 %. كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافرين، مرتفعاً بنسبة 33 % على أساس سنوي، واحتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، ثم جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 ملايين مسافر.

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