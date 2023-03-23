شيف إماراتي يقدم وجبات إفطار عصرية على متن رحلات الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستقبل الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات ضيوفها خلال فترة شهر رمضان بقائمة من الأطباق الرمضانية على متن الطائرة.

وتعاون فريق الطهاة في الاتحاد للطيران للمرة الثانية مع الشيف الإماراتي خالد السعدي لإعادة ابتكار أطباق رمضانية شهيرة تندمج فيها الوصفات والمكونات الإماراتية الأصيلة مع تقنيات الطهي المعاصرة.

وبهذه المناسبة تحدث تركي الحمادي، رئيس قسم المنتج وخدمات الضيافة في الاتحاد للطيران:«يجمع تعاوننا المستمر مع الشيف خالد مهاراته في الطهي مع لمسته العصرية المميزة في إعداد الأطباق المحلية الإماراتية، يداً بيد مع فريق الطهاة في الاتحاد للطيران. نأمل بأن يستمتع ضيوفنا بقائمة الطعام المخصصة لشهر رمضان الكريم، ونتطلع إلى استضافتهم على متن طائراتنا لتذوق هذه الأطباق الرمضانية الخاصة».

ومن الأطباق التي سيحظى بها الضيوف خلال شهر رمضان على متن الطائرة، سمك السيبريم بالكاري والزعفران، وقطع لحم الضأن بالليمون الأسود، وشوربة العدس، وسلطة الجامي والشمندر، وشطائر مجبوس الدجاج بخبز الشاباتا، وكعكة الجبن بالعصيدة، وكريمة الزعفران مع فتات البثيثة وغيرها.

ويمكن الحصول على وصفات تشكيلة الأطباق الشهية المصممة حسب الطلب من قبل الشيف خالد، عبر الإنترنت أو من خلال مسح رمز التعريف الموجود أسفل قائمة الطعام. لتتيح للضيوف إعادة ابتكار تلك الوجبات اللذيذة في منازلهم.

تتوفر قائمة طعام الأطباق الرمضانية للضيوف المسافرين على جميع المقصورات في أوقات الإفطار إلى ومن عدد مختار من دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك الرحلات التي تخدم مجموعات العمرة إلى جدة خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الخصوص قال الشيف خالد السعدي: «لقد كان من دواعي سروري العمل مرة أخرى مع فريق الطهي في الاتحاد للطيران، أتاح لي هذا التعاون الفرصة لتقديم الأطباق الإماراتية بلمسة حديثة للضيوف الدوليين على متن الناقل الوطني لدولة الإمارات. وخلال شهر رمضان، يتوق المسافرون إلى وجبة إفطار مغذية، وأردت أن أقدم جوهر المطبخ الإماراتي إلى ضيوف الاتحاد للطيران لتذوق النكهات المحلية وترك انطباع دائم على ذوقهم».

تبدأ تجربة الاتحاد الرمضانية انطلاقاً من صالات انتظار الضيوف في مطار أبوظبي الدولي التي أيضاً توفر وجبات إفطار وغرفاً مخصصة للصلاة.

وبالنسبة للمسافرين الذين يبدأ موعد إفطارهم قبل مغادرة الرحلة أو بعد الوصول، فسوف يتم تقديم علب وجبات تحتوي على مشروب ووجبة خفيفة والتمر ليحملوها معهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديث نظام الترفيه على متن الطائرة، E-box، بإضافة تشكيلة من المحتوى الرمضاني، بما في ذلك تسجيلات من القرآن الكريم فضلاً عن إمكانية استخدام مؤشر القبلة.

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