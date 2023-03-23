«سيبر» تبرم اتفاقية مع «كابيلاري» لدعم قطاع الطيران والسياحة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «سيبر كوربوريشن»، مزود البرمجيات والتكنولوجيا، التي تدعم صناعة السفر العالمية، عن إبرام اتفاقية مع «كابيلاري تكنولوجيز»، المتخصصة في حلول إدارة الولاء وبيانات العملاء، ومقرها دبي، وبموجب الاتفاقية تدمج «سيبر» حل كابيلاري لإدارة ولاء العملاء في منصاتها المخصصة لشركات الطيران والفنادق، بما يسهم في إضافة قدرات إدارة الولاء المتطورة من «كابيلاري» إلى محفظة عروضها الشاملة.

وسوف توفر الاتفاقية المبرمة بين «سيبر» و«كابيلاري» رؤى قيمة لبيانات ولاء العملاء من خلال التحليلات الآنية، وفرص جديدة لإدارة متكاملة للولاء، وفرص لزيادة الإيرادات لشركات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى تقديم تجارب عملاء معززة على امتداد رحلة المسافر بأكملها.

ولخدمة عملاء شركة «سيبر للضيافة»، سيتم دمج منصة «كابيلاري» للضيافة مع تطبيقات SynXis من «سيبر»، بما في ذلك «الحجوزات المركزية» و«مركز العقار» و«المساعد الصوتي» و«محرك الحجز»، أما في ما يتعلق بشركات الطيران فسيتم دمج حل إدارة الولاء من «كابيلاري» مع منتجات «سيبر سونيك» و«رؤى العملاء» و«المدفوعات» و«المكافآت الديناميكية» لشركة «سيبر».

ويتجاوز حل «كابيلاري تكنولوجيز» برامج الولاء المرتكزة على النقاط التقليدية، ليشمل تمكين العلامات التجارية، عبر قطاع السفر والقطاعات الأخرى، من تعزيز تفاعل العملاء، من خلال التحول الرقمي، وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الشاملة تعمل «كابيلاري» على توفير رؤى قيمة في الوقت الفعلي حول تفضيلات العميل، بما يسهم في تقديم توصيات لتمكين شركات الطيران والفنادق من تطوير علاقاتها مع المسافرين، وفي الوقت نفسه زيادة فرص توليد الإيرادات، من خلال تجارب تفاعلية مخصصة عبر كل نقاط التواصل مع المسافرين. وجدير بالذكر أن «كابيلاري تكنولوجيز» نالت مؤخراً لقب «الرائدة» في تقرير «ذا فوريستر ويف» للربع الأول من عام 2023 في فئة «حلول تكنولوجيا الولاء»، حيث حظي حل «لويالتي بلاس» Loyalty+ للشركة بالدرجة الكاملة ضمن 13 معياراً من المعايير الـ 28، التي تخضع لتقييم «فوريستر».

وقال «سمير جاردي»، الرئيس التنفيذي لدى «كابيلاري تكنولوجيز»: «شهدت طبيعة صناعة السفر والضيافة تحولاً دراماتيكياً، خلال العامين الماضيين، ففي ضوء التطورات في التكنولوجيا الرقمية، أصبح من الأهمية بمكان أن تقود حلول إدارة الولاء هذا التحول في صناعة السفر، حيث تساعد التكنولوجيا منفصلة الواجهات الخاصة بولاء العملاء شركات الطيران والفنادق على زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء، من خلال التحليلات المتقدمة والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونحن متحمسون للشراكة مع «سيبر» حيث سنتمكن معاً من تزويد عملائها وصناعة السفر الأوسع بحلول إدارة ولاء قابلة للتخصيص ومتكاملة ومبنية على السحابة، تم تصميمها،لمواكبة الظروف الراهنة».

ومع مكاتب حول العالم، بما في ذلك حضور عبر الولايات المتحدة والهند والشرق الأوسط وآسيا، توفر «كابيلاري تكنولوجيز» فهماً وتركيزاً عالمياً على إدارة الولاء.

وقال «كوري ديكامب»، نائب رئيس أول، إدارة المنتجات في شركة «سيبر»: «أنا سعيد لأنه من خلال هذا التعاون يمكننا تزويد شركائنا في قطاع الطيران بنهج مبتكر لإدارة الولاء، يمكن دمجه بسلاسة مع تقنيتهم الحالية، بما يمكنهم من الاستجابة بصورة سريعة لظروف السوق»، وأضاف: «إن حلنا المشترك لإدارة الولاء سيمكن شركات الطيران من البقاء على اتصال مع عملائها من المسافرين، وفهم تفضيلاتهم، ومكافأتهم على ولائهم وتعزيز تفاعلهم، عبر توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تخلق قيمة متزايدة لعملائنا والمسافرين الدائمين لديهم».

من جانبه، قال «فرانك ترامبرت»، نائب رئيس أول، العضو المنتدب الدولي للمبيعات المجتمعية لدى «سيبر هوسبيتاليتي»: «يسعدني تعزيز خدمات عروض الضيافة لدينا من خلال كابيلاري، فمن الضروري أن يتمكن أصحاب الفنادق من فهم التفضيلات والتوقعات دائمة التغير للنزلاء، من أجل خلق تجارب متميزة وإسعادهم عند كل نقطة اتصال معهم».

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