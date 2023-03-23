«طيران أبوظبي» يوصي بتوزيع %25 نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أوصى مجلس الإدارة لشركة «طيران أبوظبي»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال عن عام 2022. كما أوصى بالموافقة على العرض المقدم من «القابضة ADQ» لنقل وتنازل «إيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية» عن كامل حصتها في شركة «أمرك»، وكامل حصتها في شركة الاتحاد للطيران الهندسية، وحصتها البالغة 50% في شركة «جلوبال ايرواسبس لوجستكس» (جال) لصالح «طيران أبوظبي»، مقابل قيام الأخيرة بإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في «طيران أبوظبي»، لصالح «إيه دي كيو».

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