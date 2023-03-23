«دبي لأمن الطيران» يقدم أول دورة بالعربية عن لوائح المواد الخطرة

المصدر: دبي - وام

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اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني مركز دبي لأمن الطيران المدني لتقديم أول دورة تدريبية باللغة العربية في العالم عن لوائح المواد الخطرة للأشخاص الذين يؤدون أنشطة الفحص الأمني للمسافرين وأفراد الطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وفقاً للنهج المبني على الكفاءة والتقييم.

وقام سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بتسليم شهادة اعتماد المركز إلى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالقيادة العامة لشرطة دبي.

وقال السويدي: إن اعتماد مركز دبي لأمن الطيران المدني لتقديم أول دورة تدريبية باللغة العربية على لوائح المواد الخطرة وفقاً لنهج منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) الجديد المبني على الكفاءة والتقييم، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2023، ويجسد مدى أهمية التعاون المشترك وقدرته على تحقيق إنجازات غير مسبوقة والوصول إلى آفاق جديدة من التميز، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة وتطوير التدريب على لوائح المواد الخطرة، وخصوصاً في ظل التحدي الذي يشهده العالم، فيما يخص التحول الشامل لتطبيق نهج «الأيكاو» الجديد المبني على تقييم المعرفة والمهارات والسلوك للمتدربين، والدور المهم والمحوري الذي يلعبه مركز دبي لأمن الطيران المدني.

وأعرب اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني عن فخره بالإنجاز الذي حققه مركز دبي لأمن الطيران المدني كأول مركز تدريب على المستويين الإقليمي والعالمي يقدم التدريب باللغة العربية على لوائح المواد الخطرة وفقاً لنهج إيكاو الجديد المبني على الكفاءة والتقييم.

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