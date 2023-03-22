طيران الإمارات: شركات الطيران الهندية تتأثر سلباً بقيود الحركة الجوية

المصدر: نيودلهي ـ رويترز

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قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك، أمس، إن شركات الطيران الهندية ستتكبد خسائر مالية نتيجة لحصص الحركة الجوية بين الهند والإمارات. وحثت الإمارات الهند على زيادة عدد المقاعد في الرحلات بين البلدين بواقع 50 ألف مقعد، لكن وزير الطيران المدني الهندي أكد لوكالة رويترز أن بلاده لا تفكر في زيادتها.

وقال كلارك أمام قمة كابا الهند للطيران إنه يرى إمكانية زيادة الحد الأقصى لعدد المقاعد من 65 ألف مقعد أسبوعياً إلى الضعفين على الأقل. وأضاف: «إنها من الأسواق الكبيرة. حجم الكعكة لا يظل كما هو، بل يزيد».

وقلل كلارك من أهمية الحديث عن التنافس مع شركات الطيران الهندية الآخذة في النمو بسرعة، وقال إنه لا ينظر إلى الخطوط الجوية الهندية «إير إنديا» على أنها خصم، ولا يشعر أنها تمثل تهديداً بعد أن تقدمت بطلبية لشراء عدد قياسي من الطائرات، لكن كلارك حذر من أن شركات الطيران الهندية ستتأثر سلباً بتقييد الحركة الجوية.

وأضاف: «نأمل في أن تقر الحكومة بقوة ما نتحدث عنه، وأن تقول شركات الطيران الهندية أيضاً، ومن بينها شركة إير إنديا، هذا مفيد لنا». وتابع: «أنا متأكد من أنه سيكون هناك إقرار بذلك، آمل أن تعقد الحكومات اجتماعاً لتبادل الآراء وأن يُحل الأمر».

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