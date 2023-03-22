مذكرة لبناء وتشغيل أول مطارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت «ڤي بورتس»، الشركة المتخصصة في مجال تصميم البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم وبنائها وتشغيلها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطار رأس الخيمة الدولي، لبناء وتشغيل أول مطارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في الإمارة.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة: ينسجم المشروع مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، ومع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة لا تقل عن 30 %، ورفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20 % بحلول عام 2040. ونلتزم بدعم مشروع «ڤي بورتس»، الذي يهدف إلى تمكين التقنيات والحلول المبتكرة في مجال النقل الجوي المتقدم، وتطوير الإمكانات المعرفية في رأس الخيمة، ودولة الإمارات عموماً.

وقال الدكتور فتحي شبل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤي بورتس»: «يسعدنا بناء وتشغيل أول مطار لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في رأس الخيمة، بدعم من دائرة الطيران المدني برأس الخيمة. ويعزز المشروع إمكانات شركاء قطاع النقل الجوي المتقدم في اعتماد أحدث وسائل النقل في القطاع، ونشرها في رأس الخيمة، وجميع أنحاء الإمارات».

وتستند استراتيجية النمو الأساسية لشركة «ڤي بورتس»، على النقل الإقليمي للبضائع والسياحة، نقل المرضى والمعدات الطبية والأعضاء البشرية المعدة لأغراض الزراعة. ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتصميمه بما يناسب جميع أنواع طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية. وتفتح شركة «ڤي بورتس» مطاراتها أمام جميع الشركات المصنعة لهذه الطائرات.

وأعلنت «ڤي بورتس» في ديسمبر 2022، توقيع اتفاق إيجار حصري لمدة 25 عاماً، قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع مشروع محمد بن راشد للطيران، لإنشاء مركز متطور للنقل الجوي المتقدم على مساحة 37 ألف متر مربع في دبي الجنوب. وتنطلق عمليات تطوير وبناء المركز العالمي في عام 2023، مع توقعات ببدء تشغيله، وإجراء أول رحلة تجريبية في عام 2024.

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