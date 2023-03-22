الاتحاد للطيران تعزز اتفاقيات الشراكة بالرمز مع 6 شركات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت الاتحاد للطيران شراكات داخلية مع 6 شركات منها 3 جديدة هي الخطوط الفلبينية والخطوط النمساوية وطيران إيرلينك الجنوب أفريقية مع إعادة إطلاق شراكات داخلية مع بيمان بنغلادش واتفاقيات شراكة بالرمز مع طيران سيشل وطيران ITA الإيطالية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات بالاتحاد للطيران: توفر الشراكة مع الخطوط النمساوية إمكانية وصول الضيوف إلى 58 وجهة أوروبية عبر فيينا، تشغلها الاتحاد يومياً في الصيف، وتنضم إلى الأعضاء الأربعة الآخرين بمجموعة لوفتهانزا الذين لدينا معهم اتفاقيات قائمة. وتتيح اتفاقيتنا مع إيرلينك جنوب أفريقيا إمكانية توفير رحلات ربط ومتابعة للمسافرين عبر رحلاتنا إلى جوهانسبرغ مع 16 وجهة داخل جنوب أفريقيا، و25 وجهة إقليمية أخرى.

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