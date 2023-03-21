طيران الإمارات تقدم خدمات خاصة للصائمين خلال رمضان

المصدر: البيان

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أكملت طيران الإمارات كافة الترتيبات لتقديم خدمات خاصة لركابها خلال شهر رمضان المبارك. فقد أعدّت الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعلى بوابات الصعود، والمرطبات والوجبات الرمضانية التقليدية في الصالات، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الديني والمسلسلات الرمضانية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي.

واعتباراً من 22 مارس الجاري، يتوفر للركاب في جميع الدرجات، على رحلات مختارة، وجبات إفطار مُعدّة خصيصاً ومتوازنة غذائياً، تقدم في علب من تصميم عاملين في طيران الإمارات تمثل التراث الإماراتي الغني لنساجي السدو. ويحتل السدو مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي، حيث يُعد من أبرز الحرف التي تلعب دوراً أساسياً في حياة سكان البادية. وتعد ممارسة المرأة البدوية لهذه الحرفة إحدى المساهمات الاقتصادية القيّمة التي تقدمها للمجتمع، بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبه السدو في الحياة الاجتماعية للمرأة الإمارتية. ودأبت النساء على صناعة مفروشات ناعمة ونمارق مزخرفة بأنماط هندسية مميزة، وكنّ يعملن في مجموعات لغزل الصوف والنسج وتبادل الأخبار العائلية والغناء وتلاوة الشعر، ما يجسد الجانب الاجتماعي وروح شهر رمضان، حيث يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار والسحور.

وتحتوي علب وجبات الإفطار على أطباق خفيفة ومقبلات، مثل الحمص والسبانخ بالزيت والسلطة اليونانية والقرنبيط بالطحينة وسندويشات الفلافل وسلطة المعكرونة والباذنجان المقلي وسلطة الدجاج بالزعتر ولفائف المسخّن، بالإضافة إلى التمر واللبن. كما تقدم طيران الإمارات للركاب عند بوابات الصعود إلى الطائرة في وقت الإفطار علباً أصغر تحتوي على الضروريات لإفطار الصائمين.

وتقدم طيران الإمارات علب الإفطار كمقدمة لخدمة الوجبات الساخنة المعتادة، ويجري تحديث قوائم الطعام على أساس أسبوعي لضمان تجربة طعام تعد الأفضل في فئتها خلال الشهر الكريم. وتسلّم علب الإفطار للركاب على الرحلات إلى وجهات محددة خلال الأوقات التي تتزامن مع موعد الإفطار، وعلى الرحلات الجوية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الرحلات التي تخدم مجموعات العمرة إلى جدة والمدينة المنورة خلال الشهر الكريم. ويمكن لكل معتمر في رحلات العودة من مطارات في المملكة العربية السعودية اصطحاب عبوة واحدة من مياه زمزم سعة 5 لترات.

وتستخدم طيران الإمارات أثناء الرحلات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار بمنتهى الدقة على متن الطائرة، بناءً على أوقات الفجر وغروب الشمس في موقع الطائرة، باستخدام حسابات وفق خطوط الطول والعرض، وارتفاع الطائرة عن سطح الأرض، لضمان أعلى مستويات الدقة. ويعلن القبطان للركاب عن هذه المواعيد.

مشروبات رمضان في الصالات

توفر طيران الإمارات للركاب الصائمين، المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء والعصير والموز والتمر. وتقدم طيران الإمارات في صالات مطار دبي الدولي الحلويات العربية التقليدية والتمر والقهوة خلال شهر رمضان. وتشمل الوجبات المتوفرة في صالات الدرجتين الأولى والأعمال مجموعة مختارة من المقبلات العربية الساخنة والباردة وحساء العدس والشيش طاووق والهريس والأوزي الإماراتي. وتشمل الحلويات الكنافة بالفستق والبقلاوة وآيس كريم التمر والقهوة العربية. وتضم صالات طيران الإمارات مصلّيات ومرافق للوضوء.

النظام الترفيهي

يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال شهري مارس الجاري وأبريل (نيسان) المقبل، محتوى دينياً خاصاً، بما في ذلك "حديث الإمام الطيب"، و"نوافذ على الحياة"، و"قرآن مبين"، و"دين التسامح"، و"ميثاق الحياة". وباللغة الأردية "ماهي رمضان" و"رمضان كي فاضلات" و"نور رمضان" و"نيامات - ئي – رمضان". ويحتوي النظام أيضاً على تلاوات القرآن الكريم.

كما تتوفر المسلسلات والدراما الرمضانية الشهيرة، مثل "الواد المستقر- الموسم الثاني"، و"نصيبي وقسمتك- الموسم الرابع" و"25 سؤال" و"في السيارة". وتُمثّل البرامج الرمضانية الخاصة جانباً من المحتوى المتنوع المتاح على متن الطائرة ضمن أكثر من 5000 قناة ترفيهية حسب الطلب، بما في ذلك 742 قناة عربية تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست والموسيقى.

إرشادات خاصة للموظفين

تنظم طيران الإمارات تدريباً وإرشادات خاصة في رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية وفرق الخدمات الأرضية في دبي وعبر شبكتها للتأكد من إلمامهم بأساسيات الشهر الفضيل، والتعرف على مناسك الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.

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