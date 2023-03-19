رحلات مطار دبي تتجاوز ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تجاوز عدد الرحلات عبر مطار دبي شهري يناير وفبراير الماضيين، مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، للمرة الأولى، بفارق واضح، لامس المئة رحلة، حيث كشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن عدد الرحلات عبر مطار دبي خلال شهر فبراير الماضي، وصل إلى 15128 رحلة، متجاوزاً لأول مرة مستويات ما قبل الجائحة، عندما سجل المطار 15031 رحلة، خلال فبراير 2019، الأمر الذي يرجع بالدرجة الأولى إلى مواصلة كل من طيران الإمارات وفلاي دبي عملياتها التوسعية، انطلاقاً من مطار دبي، حيث تستحوذ الشركتان على الحصة الأكبر من حركة الطيران، وأعداد المسافرين عبر المطار.

ونجحت المطارات المحلية الرئيسة (مطارات دبي وأبوظبي والشارقة)، في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، من حيث عدد الرحلات، لتكون من المطارات القليلة عالمياً التي استطاعت تجاوز تبعات جائحة كوفيد، في خطوة تعكس مستوى التعافي الذي حققه قطاع الطيران في الإمارات.

وبلغ عدد الرحلات الجوية عبر مطارات الدولة خلال أول شهرين من العام الجاري، نحو 47737 رحلة، مقارنة مع 47774 رحلة خلال نفس الفترة من عام 2019، التي سبقت الجائحة، أي بفارق 37 رحلة فقط، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي».

وتعكس العودة التاريخية نجاح المطارات الإماراتية في استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، بالتزامن مع مواصلة الناقلات الوطنية التي تضم كلاً من «طيران الإمارات، وفلاي دبي والاتحاد للطيران، والعربية للطيران وويز إير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي»، عملياتها التوسعية، حيث ارتفع عدد شركات الطيران التي تعمل من مطار دبي، إلى 88 شركة طيران دولية، تتصل بأكثر من 229 مطاراً حول العالم في 99 دولة، بينما تصل رحلات 28 شركة طيران تعمل من مطار أبوظبي إلى أكثر من 100 وجهة مختلفة حول العالم، وتمتد الشبكة التي تصل إليها شركات الطيران برحلات مباشرة من مطار الشارقة، إلى أكثر من 100 وجهة.

بيانات

وكشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، أن إجمالي عدد رحلات شركات الطيران عبر المطارات المحلية، وصل إلى 25096 رحلة، خلال يناير الماضي، بينما سجلت المطارات نحو 22641 رحلة خلال فبراير 2023، في حين وصل عدد الرحلات خلال يناير من عام 2019، إلى نحو 25034 رحلة، وخلال فبراير من نفس العام، سجلت المطارات 22740 رحلة.

وأظهرت البيانات أن مطار أبوظبي الدولي، سجل نحو 4093 رحلة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 4844 رحلة خلال نفس الفترة من عام 2019، بينما تجاوز مطار الشارقة مستويات ما قبل الجائحة، من حيث عدد الرحلات، مسجلاً 3419 رحلة خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 2865 رحلة في فبراير 2019.

إشغالات

وتظهر مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة الناقلات الوطنية، تحسناً متواصلاً في مستويات إشغال المقاعد، وعمليات الشحن، وزيادة كبيرة في شبكة الوجهات التي تغطيها حول العالم.

وذكرت «أو إيه جي»، أن المطارات الإماراتية استحوذت على أكثر من 30.8 % من إجمالي حجم السعة التي شغلتها شركات الطيران في المنطقة ككل، خلال شهر يناير، التي بلغت 20.66 مليون مقعد، بما يعادل 93.9 % من مستويات ما قبل «كوفيد».

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