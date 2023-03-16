اتفاقية لإطلاق رحلتين جويتين أسبوعياً بين رأس الخيمة وألمانيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجموعة إف تي آي، إحدى أبرز الشركات السياحية الأوروبية، اتفاقية جديدة تمهد الطريق لإطلاق رحلتين جويتين أسبوعياً من ميونخ إلى مطار رأس الخيمة الدولي في الربع الأخير من هذا العام.

وقع الاتفاقية راكي فيلبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ورالف شيلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إف تي آي، وشهدت اهتماماً كبيراً في اليوم الأول من قمة العرب للطيران التي يستضيفها مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة. وتسهم الاتفاقية في تعزيز الربط الجوي بين رأس الخيمة وألمانيا، خصوصاً أنها تمثل أحد أكثر خمسة مصادر للسياح القادمين إلى الإمارة.

تتمتع ألمانيا بمرتبة متقدمة بين أهم الأسواق العالمية المصدرة للسياح، ومن المتوقع أن تصدّر نحو 118 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2024 وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة تحليل البيانات العالمية «جلوبال داتا».

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تعد هذه الاتفاقية محطة رئيسية في استراتيجية رأس الخيمة لتنمية السياحة، ونحن نتطلع إلى زيادة أعداد السياح القادمين من ألمانيا، والتي تعد واحدة من أسرع أسواقنا نمواً من ناحية أعداد السياح القادمين إلى الإمارة».

وأردف فيليبس قائلاً: «شهدنا في عام 2022 نمواً بنسبة 81 % في أعداد الزوار الألمان إلى رأس الخيمة مقارنة بعام 2021، ونتوقع ارتفاع هذا العدد كثيراً بعد تسيير رحلتين جويتين مباشرتين أسبوعياً من ميونخ، التي تعد من أهم مراكز الملاحة الجوية في ألمانيا. وتؤدي علاقاتنا المتينة مع جميع شركاء القطاع دوراً محورياً في تحقيق هدفنا باجتذاب ثلاثة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2023، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 5 % اليوم إلى نحو الثلث في المستقبل القريب».

تعد مجموعة إف تي آي لاعباً رئيسياً في قطاع السياحي الألماني، إذ تستأثر بحصة سوقية قدرها 15 % مع إيرادات وصلت إلى 4 مليارات دولار في السنة المالية 2022/2021. وترتبط المجموعة باتفاقيات مع أكثر من 10 آلاف وكالة سفر في ألمانيا، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لدعم أهداف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في زيادة عدد الزوار.

من جانبه، قال رالف شيلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إف تي آي: «يسهم توقيع هذه الاتفاقية في تمتين شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وينسجم مع خططنا لتنمية الأعمال من خلال تعزيز السياحة الخارجية إلى الإمارة. نحن ملتزمون دائماً بدعم قطاع السياحة في رأس الخيمة، ويسعدنا أن نواصل مشاركتنا الفعّالة في صنع المستقبل المشرق الذي تنتظره هذه الوجهة الرائعة».

في سياق مشابه، وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال قمة العرب للطيران اتفاقية أخرى مع الخطوط الجوية القطرية تسيّر الناقلة بموجبها رحلات جوية يومية مباشرة إلى مطار رأس الخيمة الدولي بدءاً من 1 نوفمبر المقبل. وتسهم كلتا الاتفاقيتين في تعزيز استراتيجية الهيئة لتعزيز السياحة الوافدة عبر تعزيز الربط الجوي العالمي مع الإمارة.

ومن الجدير بالذكر أن رأس الخيمة أدرجت في قائمة مجلة «تايم» الأمريكية لأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2022، وكذلك في قائمة «سي إن إن» لأفضل الوجهات السياحية لعام 2023؛ نظراً لتضاريسها الفريدة وتنوعها الجغرافي. وتقدم الإمارة باقة متنوعة من التجارب الملهمة لجميع المسافرين، ولا سيما عشاق المغامرات والطبيعة والترفيه العائلي وغيرها.

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