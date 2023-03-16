طيران الإمارات تكشف النقاب عن كسوة جديدة مميزة لأسطولها

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كشفت طيران الإمارات عن هوية رئيسية جديدة هي الإصدار الثالث منذ تأسيسها في العام 1985، حيث سيخضع أسطول الشركة الأكبر لناقلة دولية لعملية تجديد.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "كسوة الطائرات هي أكثر العلامات التجارية التي يمكن التعرف عليها على الفور لأي ناقلة جوية. إنها تمثيل مرئي لهويتنا الفريدة، تعرضها بفخر طائراتنا عبر جميع المدن التي نخدمها حول العالم. نحن نقوم بتحديث كسوة طائراتنا لإبقائها عصريةً، من دون فقد العناصر الرئيسية لهويتنا، مثل علم دولة الإمارات العربية المتحدة على زعنفة الذيل والخط العربي".

وسوف يلاحظ محبو متابعة الطائرات على الفور التغييرات في زعنفة الذيل وطرفي الجناحين. ففي التصميم الجديد، يظهر علم دولة الإمارات العربية المتحدة على زعنفة ذيل الطائرة بصورة أكثر ديناميكية وانسيابية كعمل فني ثلاثي الأبعاد، كما تم طلاء طرفي الجناحين باللون الأحمر مع ظهور شعار الإمارات بالخط العربي باللون الأبيض. وسوف يتسنى للركاب على متن الطائرة، بإطلالة من النافذة، مشاهدة ألوان علم الإمارات مرسومة على طرف الجناح المواجه لقمرة القيادة.

كما يبرز اسم "طيران الإمارات" باللون الذهبي على جانبي هيكل الطائرة، باللغتين العربية والإنجليزية، بصورة أكثر جرأة وأكبر بنسبة 32.5%. أما على بطن الطائرة من الأسفل، فقد حافظت طيران الإمارات على علامتها التجارية الحمراء المميزة التي أبدعتها في عام 2005. وتم حذف عنوان الموقع Emirates.com من التصميم الجديد، الذي يُعدّ الإصدار الثالث من ألوان العلامة التجارية الرسمية لطائرات طيران الإمارات.

وكانت الكسوة الأصلية، التي تم الكشف عنها مع إطلاق عمليات طيران في عام 1985، قد خضعت لأول تطوير بعد 14 عاماً عندما تسلمت الناقلة أولى طائراتها من طراز بوينج 777-300 في معرض دبي للطيران عام 1999.

وخرجت الطائرة الأولى بكسوة طيران الإمارات الجديدة، وهي من طراز إيرباص A380، من حظائر "الإمارات للهندسة" بمطار دبي الدولي هذا الأسبوع. وسوف تكون ميونيخ وجهتها الأولى على الرحلة "ئي كيه 051" يوم 17 مارس الجاري.

وسوف تُعمّم الكسوة الجديدة على بقية أسطول طيران الإمارات العامل تدريجياً. ومن المنتظر أن تخضع 24 طائرة لتحديث العلامة التجارية مع نهاية عام 2023، منها 17 طائرة بوينج 777-300ER. كما ستأتي جميع طائرات الإمارات الجديدة، من أول طائرة إيرباص A350 تدخل الأسطول في أغسطس 2024، بالمظهر الجديد.

يذكر أن كسوة طيران الإمارات الأصلية في عام 1985 صُممت من قبل شركة التصميم البريطانية Negus & Negus. وتولى فريق التصميم في طيران الإمارات بعد ذلك تصميم جميع ألوان الطائرات. كما قام الفريق على مر السنين بتصميم جميع الكسوات التي حملتها طائرات الإمارات لترويج برامج الرعاية للناقلة، وللمناسبات الخاصة مثل كسوة اليوبيل الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ومعرض إكسبو 2020 دبي.

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