342 طائرة تحت الطلب.. جسر دبي الجوي نحو D33

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ عدد طلبيات شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي نحو 342 طائرة جديدة بقيمة دفترية تصل إلى نحو 314.27 مليار درهم، بحسب الأرقام المعلنة من قبل الشركتين وقوائم أسعار وجداول تسليم الشركات المصنعة على مدى السنوات المقبلة، بما يخدم مستهدفات أجندة دبي D33 ويشكل جسر عبور للمساهمة في تحقيقها.

وبحسب بيانات طيران الإمارات، بلغ حجم أسطول الناقلة تحت الخدمة 261 طائرة موزعة بين 116 من طرازات إيرباص و145 من طرازات بوينغ، بما فيها 11 طائرة شحن، في حين أن حجم الأسطول تحت الطلب يصل إلى 200 طائرة بقيمة دفترية 251 مليار درهم، بحسب الصفقات المعلنة وقوائم أسعار المصنعين موزعة بين 150 بوينغ و50 إيرباص.

وتظهر بيانات فلاي دبي أنها تنتظر استلام 142 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة دفترية 186 مليار درهم، وهو المتبقي من صفقة أعلنت عنها الشركة عام 2017، حيث استلمت العام الماضي 17 طائرة، ومن المتوقع استلام 17 أخرى العام الجاري.

وتشغل طيران الإمارات نحو 1500 رحلة طيران أسبوعية من محطتها الرئيسية في مطار دبي الدولي إلى شبكة وجهاتها التي تصل إلى نحو 140 مطاراً حول العالم. ومع تأخر وصول طائرات ركاب جديدة حتى 2024، بدأت طيران الإمارات برنامجاً يتكلف مليارات الدولارات لتعديل وتحديث 120 طائرة.

وتوسع أسطول فلاي دبي ليصل إلى 59 طائرة، منها 34 طائرة بوينغ 800-737، و22 بوينغ 737 ماكس 8، وثلاث بوينغ 737 ماكس 9.

وتعتبر الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي رافداً مهماً لتنشيط حركة السفر والسياحة من وإلى دبي وداعماً مهماً لتحقيق أجندة دبي 2033.

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