استعراض استراتيجية طيران الإمارات على المدى الطويل في «سوق السفر»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات في جلسة نقاش على المسرح العالمي لسوق السفر العربي 2023، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو، حيث سيسلط خلال النقاش مع جون ستريكلاند، مدير شركة جيه إل إس للاستشارات، الضوء على استراتيجية طيران الإمارات على المدى الطويل، وعودة طيران الإمارات للانتعاش والنمو مجدداً، حيث ستبدأ في زيادة شحنات الطائرات اعتباراً من 2024 مع موازنة النمو ومعالجة القضايا الأوسع مثل ظاهرة تغير المناخ.

يأتي ذلك وسط تقارير عن تحقيق مكاسب كبيرة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط، الذي شهد تضاعف حركة المرور على أساس سنوي تقريباً في يناير 2023 وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث يتضح هذا النمو بشكل خاص في الإمارات من خلال استقبال مطار دبي الدولي لأكثر من 66 مليون مسافر في عام 2022، وبزيادة قدرها 127% مقارنة بالعام السابق.

يتوقع المحللون من شركة موردور للأبحاث أن يسجل سوق الطيران في الشرق الأوسط على المدى الطويل معدل نمو سنوي مركب يزيد على 6% خلال الفترة الممتدة من 2022 ولغاية 2027، مما يعني أنه من المرجح أن تستمر أعداد المسافرين الإقليميين بالارتفاع في المستقبل المنظور.

قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: إنه لأمر مشجع أن نرى أن الحركة الجوية في الشرق الأوسط قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد هذه الفترة المضطربة أثناء وبعد فترة تفشي الجائحة العالمية. ونتطلع إلى الترحيب بالسير تيم كلارك على خشبة المسرح العالمي للنسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، حيث رسخت طيران الإمارات نفسها بقوة كرائد مبتكر في صناعة الطيران العالمية، لذا لا يسعني الانتظار أكثر لسماع شرح خطة عمل السير تيم وزملائه على بناء قطاع طيران مستدام ومواكب للمستقبل.

ريادة

وسيمثل الدور الرائد الذي تلعبه شركات الطيران الخليجية في إزالة الكربون عن صناعة الطيران تركيزاً رئيسياً خلال النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي.

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