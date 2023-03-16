حلة جديدة كلياً لفندق جميرا ميناء السلام

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف فندق جميرا ميناء السلام، وجهة الإقامة العصرية في قلب مدينة جميرا، عن جاهزيته لاستقبال ضيوفه بحلة جديدة كلياً. وحرصت مجموعة جميرا عند تنفيذ اللمسات الجمالية الجديدة في الفندق على تلبية تطلعات ضيوفها الأكثر تميزاً، مع الامتثال لأعلى معايير الذوق الرفيع والتصميم الراقي. وتنسجم هذه اللمسات الأنيقة مع تصميمه الخارجي الذي يحمل طابع الأرابيسك والتصميم المعماري التقليدي.

وقالت جايمي سيمبسون، مدير عام الفندق: «عبر التعاون مع استوديو لا بوتيغا، استطعنا تجديد روح فندق جميرا ميناء السلام».

ويتيح الفندق لضيوف أجنحة وغرف كلوب إمكانية الدخول الحصري إلى «ردهة أمل كلوب لاونج» والاستفادة من مزاياها. وشمل التجديد أيضاً قاعتي مجلس السلام ومجلس الميناء.

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