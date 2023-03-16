«إمداد» تنضم للرابطة الدولية للمتنزهات وأماكن الجذب السياحي

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت مجموعة إمداد، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أنها أصبحت عضواً رسمياً في الرابطة الدولية للمتنزّهات الترفيهية وأماكن الجذب السياحي، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع أعمالها، وقاعدة عملائها بشكل أكبر، ولعب دور إضافي في نمو وتطوير قطاعي السياحة والترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبذلك تنضم «إمداد» إلى شبكة قوية من أعضاء الرابطة، تجمع أكثر من 115 شركة في الدولة، أكثر من 80 منها تعتبر مناطق جذب بارزة، مثل برج خليفة، ومتنزّهات رئيسة وحدائق مائية ومراكز ترفيهية.

وقال جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: يسعدنا الانضمام إلى الرابطة، والعمل مع الجهات الفاعلة في هذا القطاع، للإسهام في دفع عجلة النمو والابتكار في هذه الصناعة، التي تعد من القطاعات الرئيسة التي تركّز عليها إمداد، حيث نسعى إلى تعزيز وجودنا في سوق إدارة المرافق الإقليمية، وتنويع قاعدة عملائنا وتنميتها.

وقال جاكوب وال الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة: «يسعدنا انضمام إمداد للرابطة في وقت نشهد فيه نمواً ملحوظاً، وتطوراً لصناعة الجذب السياحي في الشرق الأوسط». وتأسّست الرابطة عام 1918، وتشمل عضويتها مناطق جذب صناعية رائدة، وشركات توريد ومستشارين وعضوية فردية بنحو 100 دولة.

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