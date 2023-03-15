فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى ميلان بيرغامو الإيطالية

المصدر: البيان

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دشنت فلاي دبي رحلاتها إلى مطار ميلان بيرغامو حيث هبطت رحلة الناقلة في مطار ميلانو بيرغامو (BGY) حيث كان في استقبال الرحلة وفد رسمي يمثل كبار مسؤولي المطار.

ومع بدء رحلات الناقلة إلى بيرغامو ميلان بواقع خمس رحلات أسبوعياً تنمو شبكة فلاي دبي إلى أربع وجهات تشمل كاتانيا ونابولي وبيزا إضافة إلى ميلان بيرغامو.

وكانت الشركة قد بدأت رحلاتها إلى المدينة اعتباراً من 10 مارس الجاري ترتفع إلى رحلة يومية اعتباراً من 18 ابريل المقبل، وستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) حيث ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين مواصلة رحلاتهم بسلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي.



وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا أن نرى شبكتنا في إيطاليا تنمو إلى أربع وجهات منذ دخولنا الأول إلى السوق في عام 2018 مع بدء الرحلات إلى كاتانيا. هناك طلب كبير على السفر من دبي والمنطقة، وستتيح رحلاتنا إلى ميلانو بيرغامو، فضلاً عن الوجهات الأخرى في إيطاليا، الفرصة للمسافرين للاستفادة من خدمات الرحلات المباشرة إلى بعض من المناطق الأكثر جاذبية في إيطاليا، نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا من إيطاليا على متن رحلاتنا من وإلى وخارجها عبر شبكة فلاي دبي المتنامية".

تم اختيار بيرغامو، وهي مدينة تاريخية في شمال إيطاليا، كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2023 اعترافا بالمشهد الثقافي النابض بالحياة للمدينة، حيث تستضيف المدينة وعلى مدار عام كامل العديد من المعارض والحفلات الموسيقية والعروض وغيرها من الأحداث التي تسلط الضوء على الفن والتراث والإبداع المعاصر، ويوفر مطار ميلانو بيرغامو للركاب سهولة الوصول إلى المدينة مع خيارات النقل المختلفة، بما في ذلك الحافلات والقطارات ووسائل النقل الخاصة.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “نتطلع إلى زيادة عدد الرحلات إلى السوق لاستيعاب الطلب المتزايد على السفر هذا الصيف، يمكن للمسافرين الاستمتاع براحة السفر إلى دبي وكذلك استكشاف وجهات العطلات الشهيرة بما في ذلك جزر المالديف وسريلانكا وتايلاند، سيتم تشغيل رحلاتنا بواسطة أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس التي تتميز بمقعد مسطح في درجة الأعمال وراحة إضافية في الدرجة السياحية".

تقدم دبي مزيجًا مثاليًا من فرص الترفيه والأعمال، مع المنتجعات الفاخرة، والتسوق على مستوى عالمي، وأماكن الترفيه، فضلاً عن أحدث المرافق للمؤتمرات والفعاليات مما يعزز من موقعها الاستراتيجي كمركز للأعمال التجارية والطيران والابتكار في المنطقة.

يمكن للمسافرين على متن طائرة بوينغ 737 ماكس الاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة سفر مميزة، تتميز المقصورة الجديدة بمقعد مسطح في درجة الأعمال، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية، يمكن للمسافرين النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم، توفر الدرجة السياحية المقاعد الجديدة من تصميم ريكارو، التي صممت لتحسين المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية، يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيه على متن الطائرة بأسعار معقولة عند السفر في الدرجة السياحية.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار ميلانو بيرغامو بواقع خمس رحلات في الأسبوع ترتفع الى سبع رحلات اسبوعيا اعتبارًا من 18 أبريل 2023.

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى ميلان بيرغامو من 12015 درهما وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 2015 درهما، فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من ميلان بيرغامو الى دبي إلى دبي من 3000 يورو وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 500 يورو.

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