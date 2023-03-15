«مطار دبي» يحتفظ بصدارته في الرحلات الدولية خلال مارس

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مطار دبي تصدر المطارات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة بحسب بيانات مؤسسة أو إيه جي، الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، التي كشفت أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر المطار وصل إلى نحو 4.65 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2023 بنمو 11.24 % مقارنة مع شهر فبراير الماضي الذي وصل في عدد المقاعد عبر المطار إلى 4.18 ملايين مقعد فقط.

وكشفت البيانات أن مطار دبي الدولي احتفظ بمركزه الأول وبفارق كبير يصل إلى نحو 870 ألف مقعد، عن أقرب منافسيه مطار «هيثرو لندن»، الذي سجل نحو 3.7 ملايين مقعد مجدول خلال مارس الجاري. وكشفت البيانات عن أن مطار دبي حل في المركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» واقترب من مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي يحتل المركز الأول في إجمالي السعة المحلية والدولية، حيث نجح مطار دبي الدولي في تقليص الفارق مع مطار هارتسفيلد أتلانتا الذي سجل حجماً للسعة المقعدية بلغ 5 ملايين مقعد إلى نحو 400 ألف مقعد فقط، علماً بأن الجزء الأكبر من السعة المقعدية لمطار «هارتسفيلد» من الرحلات المحلية.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن مطار دبي الدولي ارتقى إلى المركز الثاني خلال العامين الماضي والجاري على أساس شهري مقارنة بالمركز الثالث في عام 2019 أي قبل الجائحة.

نمو

وواصل مطار دبي تسجيل معدلات نمو مستمرة على مدار الأشهر الماضية في عدد المقاعد التي تشغلها مختلف شركات الطيران في المطار، مع الزيادة المتواصلة في أعداد الرحلات، واستئناف المزيد من الناقلات الجوية عملياتها في المطار.

مكانة

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، خصوصاً في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ COP28، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانة المطار كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً حول العالم.

وتلعب إجراءات تخفيف قيود السفر وإعادة فتح الأجواء في العديد من دول العالم بالإضافة إلى وجود رغبة كبيرة في السفر دوراً كبيراً في نمو أعداد المسافرين عبر مطار دبي.

وتساهم الناقلات الوطنية لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي في الحصة الأكبر من حجم السعة المقعدية عبر مطارات دبي، حيث أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران أن طيران الإمارات شغلت 13218 رحلة خلال يناير الماضي مقارنة بـ9895 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 33.58 %، في حين ارتفع عدد رحلات فلاي دبي من 6435 رحلة في يناير 2022 إلى 8836 رحلة في يناير 2023 بزيادة 37.3 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز