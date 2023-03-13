خصومات حتى 20% على رحلات الاتحاد للطيران احتفالاً بعامها العشرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنجزت الاتحاد للطيران، عملية تبديل أنظمتها إلى تقنية ألتيا لنظام خدمات المسافرين، فيما أطلقت الشركة حملة خصومات على رحلاتها عبر موقعها الإلكتروني تصل إلى 20 % عند استخدام رمز EYFLASH20، تستمر حتى منتصف ليل 14 مارس فقط احتفالاً بالإنجاز وبحلول عامها العشرين على إطلاق عملياتها التشغيلية.

وتمت عملية تبديل النظام ليلة الثامن من مارس بتطبيق مجموعة أماديوس «ألتيا» لنظام خدمات المسافرين على كل رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وشبكة المطارات العالمية التي تشغّل إليها الشركة، ما يسهل عملية تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.

ومع انطلاق «ألتيا»، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد استخدام كل الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، بما في ذلك حجز الرحلات، وتخليص إجراءات السفر، وترقية الرحلة واستبدال الأميال للترقية.

التجربة الرقمية

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشرين عاماً على انطلاق الاتحاد للطيران، يوفر لنا نظام الأماديوس الأدوات اللازمة لتحسين تجربة ضيوفنا وتطوير عملياتنا التشغيلية في المستقبل. الأمر الذي يعني مواصلة تحسين التجربة الرقمية التي نقدمها لعملائنا عن الحجز عبر موقعنا etihad.com أو عن طريق تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية أو عبر أدوات الخدمة الذاتية، الأمر الذي يمنح المسافرين المزيد من التحكم والمرونة في إدارة حجوزاتهم. ومن جهة أخرى، يوفر النظام لشركائنا في القطاع تجربة تسوق أكثر ثراء وحيوية وتدعم مسيرتنا معهم».

خطوة تقنية

ويعد تغيير نظامنا إلى الأماديوس أكبر مشروع تقني عملنا عليه خلال العقد الماضي، والذي شمل نقل أكثر من 100 خطوة تقنية، وتدريب أكثر من 6000 موظف لاستخدام النظام الجديد. وتم التخطيط لكل عنصر من عناصر الانتقال والتدرب عليه باختبارات دقيقة للغاية في كل مرحلة. ومن هذا المنطلق، أود أن أشكر كل الزملاء والشركاء الذين عملوا بجد لتحقيق هذا الإنجاز.

ومع تشغيل النظام بالكامل، أصبح بمقدور عملاء الاتحاد للطيران استخدام كل الخدمات على موقع etihad.com، وعبر التطبيق الذكي ومن خلال وكلاء السفر، لحجز تذاكر السفر، والصعود إلى الطائرة، والترقية واستبدال الأميال للترقية.

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