قمة العرب للطيران برأس الخيمة تناقش قضايا الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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تنطلق قمة العرب للطيران 2023، في دورتها العاشرة، ويستضيفها مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بإمارة رأس الخيمة، خلال الفترة ما بين 14 و16 مارس، وتركز جلساتها حول التغيرات الاقتصادية والعوامل الرئيسية التي تؤثر على مستقبل قطاع الطيران، والتحديات والفرص التي يواجهها قطاع السياحة والسفر وأفضل الممارسات، ونماذج الاستدامة للحد من انبعاثات الكربون بالتزامن مع مؤتمر الأطراف المناخ «كوب 28».

وتتناول القمة لمدة ثلاثة أيام تحت شعار «الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي»، العديد من أوراق العمل يقدمها المختصون ورواد الفكر والابتكار والخبراء في قطاع الطيران، والتي تشمل نمو وجهات السفر في منطقة الشرق الأوسط، وسيطرحون وجهات نظر متنوعة لتعزيز استدامة المطارات وكيف تعمل التكنولوجيا والمؤثرين على تشكيل ملامح قطاعات السفر والضيافة، وتحديات وفرص القطاع الناتجة إلى جانب عن الابتكارات التقنية المتغيرة، ويتحدث خلال الجلسات ممثلو الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في قطاعي الطيران والسفر، مسلّطة الضوء على أفضل الممارسات ونماذج الأعمال المستدامة والتوجهات الإقليمية في مجالات الطيران والسياحة.

وأوضح الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، تشهد قمة العرب للطيران 2023، محور المناقشات المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، وخاصة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن مبادرة دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة للاستدامة حظيت باهتمام كبير من خلال التركيز على موضوع الاستدامة وتأثيرها الفوري على قطاع السفر والسياحة بالإضافة إلى الابتكارات المستقبلية في قطاع الطيران.

وأضاف: كان لتطوير أول طائرة عديمة الانبعاثات في العالم للحد من الحياد الكربوني من الأساليب الأكثر فعالية من حيث تقليل التكلفة وتقليل الانبعاثات بشكل كبير في قطاعات عديدة منها الطيران والسفر والسياحة بالتزامن مع الاتجاهات المستقبلية المنظورة في المطارات، حيث إنها جزء لا يتجزأ من المناقشات المستقبلية والخيارات القابلة للتطبيق للمضي قدماً.

ووفقاً لأجندة المتحدثين بالقمة، يسلط كل من تيد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «أفي ليس»، وميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الأسس الاقتصادية الرئيسية لشركات الطيران لتحقيق الاستدامة، ويلقي فال مفتاخوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيرو آفيا» المطورة لأول مجموعة توليد طاقة للطائرات خالية من الانبعاثات في العالم، الضوء على خفض الانبعاثات في قطاع الطيران والسفر والسياحة، وتناقش الجلسات الحوارية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، تعزيز جاهزية القطاع لمستقبل السفر، وتأثير النقل الجوي المتقدم على مستقبل شركات الطيران والمطارات وعمليات السفر.

ويشارك في الجلسات، مجموعة بارزة من ممثلي الشركات الإقليمية والعالمية، وتشمل، الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، شرطة دبي؛ وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وإيلين ديميتروف، وزير السياحة البلغاري، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وعبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي.

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