«العربية أبوظبي» تنطلق إلى عمّان بثلاث رحلات أسبوعياً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير أولى رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وأقيم في مطار أبوظبي الدولي حفل افتتاحي بحضور ممثلين من مجموعة «العربية للطيران» و«مطارات أبوظبي»، وستربط الرحلات المباشرة الجديدة مطار أبوظبي الدولي بمطار الملكة علياء الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «نتطلع إلى إطلاق أولى رحلات «العربية أبوظبي» إلى عمّان، وبهذه المناسبة نشكر شركاءنا الذين أسهموا في هذا النجاح، ونواصل استراتيجيتنا في توفير أفضل منتجات القيمة المضافة لعملائنا ضمن أولوياتنا، ونلتزم بخدمة المسافرين بغرض الترفيه أو العمل، فضلاً عن الإسهام في نمو قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين».

وبهذه المناسبة قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمطارات أبوظبي: «نحن فخورون برؤية النمو الذي تشهده شبكة الرحلات في مطارات أبوظبي مع إطلاق الرحلات المباشرة من وإلى عمّان عبر العربية للطيران. ويتزامن ذلك مع توفير المزيد من خيارات السفر والوجهات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانة مطار أبوظبي الدولي بوصفه خياراً مفضلاً لدى المسافرين».

وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية، إذ تسيّر رحلاتها إلى 34 وجهة عالمية انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي عبر شبه القارة الهندية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً يضم 68 طائرة إيرباص A320 وA321 neo-LR، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، التي توفر راحة إضافية بأكبر المقاعد مساحة، مقارنة بأي مقصورة طيران اقتصادي. والطائرة مجهزة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة باقة واسعة من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. وبإمكان المسافرين أيضاً شراء مجموعة واسعة من أشهى المأكولات والوجبات الخفيفة بأسعار مناسبة عبر «سكاي كافيه».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز