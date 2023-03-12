115 رحلة لـ«طيران الإمارات» من دبي لدول «التعاون» أسبوعياً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت بيانات «أو إيه جي»، أن إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات من دبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 115 رحلة أسبوعياً بمعدل يومي يصل إلى نحو 16.4 رحلة.

وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران عالمياً أن إجمالي رحلات طيران الإمارات من دبي وإلى دول مجلس التعاون الخليجي (ذهاب وعودة) وصل إلى قرابة 230 رحلة أسبوعياً، حيث تواصل طيران الإمارات عملياتها التوسعية سواء من حيث زيادة عدد الوجهات أم زيادة حجم السعة المقعدية للاستفادة من الطلب المرتفع على السفر بين دبي ودول التعاون الخليجي.

وأوضحت البيانات أن طيران الإمارات تشغل 65 رحلة أسبوعياً إلى 4 وجهات في السعودية تضم الرياض وجدة والدمام والمدينة، في حين أنها تشغل 28 رحلة أسبوعياً إلى الكويت و15 رحلة أسبوعياً إلى البحرين و7 رحلات إلى العاصمة العمانية مسقط.

وبحسب البيانات يعتبر خط دبي الكويت الأكثر نشاطاً بالنسبة للناقلة بمعدل 28 رحلة أسبوعياً ويأتي في المركز الثاني خط دبي الرياض ودبي جدة بمعدل 21 رحلة أسبوعياً لكل منهما، ثم خط دبي الدمام بمعدل 18 رحلة أسبوعياً ودبي البحرين بمعدل 15 رحلة.

وتعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من أهم المناطق المصدرة للزوار إلى دبي، فوفقاً للمناطق الجغرافية، بلغت حصة منطقة دول مجلس التعاون 21 % من إجمالي عدد الزوار في دبي خلال العام الماضي.

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