خطوات وشروط استخراج التأشيرة السياحية السعودية لمقيمي دول الخليج

المصدر: البيان

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أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا للخطيب، فإن التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج تمكنهم من السياحة وأداء العمرة ومتعددة الدخول، ورسوم استخراجها 300 ريال + قيمة التأمين الطبي.

شروط التقديم

- إقامة في إحدى دول الخليج ( سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر).

- جواز سفر سار لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات استخراج التأشيرة السياحية

- زيارة صفحة التأشيرة وتعبئة البيانات http://visitsaudi.com/visa .

- إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة.

- دفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

- استلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني المسجل.

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