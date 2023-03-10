أحمد بن سعيد: الابتكار جزء من الحمض النووي لمجموعة الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات النسخة الأولى من «فرصة تِك FORSA TEK»، الحدث السنوي الذي تنظمه المجموعة بالتعاون مع شركاء رئيسيين في مجال التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة ويجمع بين حاضنتي «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب».

وقال سموه: «الابتكار جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لمجموعة الإمارات منذ البداية، فنحن نعمل دائماً لتقديم قيمة وحلول أفضل لعملائنا من خلال تكييفها وتنفيذها عبر أعمالنا، وفرصة تِك منصة أخرى لعرض المبادرات التكنولوجية وتطبيقاتها في صناعتنا، فقد عملنا معاً مع شركائنا ذوي التفكير المماثل وبعض العقول اللامعة في الصناعة، لبناء بيئة حاضنة تقدم مبادرات فريدة ومتطورة في عالم السفر».

وكشفت طيران الإمارات خلال معرض «فرصة تك»، عن أول روبوت في العالم لإنجاز إجراءات السفر، الذي ينتظر أن يغير تجربة الركاب في المطارات. ويعمل الروبوت «سارا» بسلاسة في بيئة المطار، ويمكنه إنهاء إجراءات السفر ببساطة في ثلاث خطوات باستخدام التعرف على المقاييس الحيوية.

مرونة الإجراءات

وأكد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، أن الناقلة ستبدأ خلال الشهور المقبلة في استخدام «الروبوتات» لإنجاز جميع إجراءات السفر في مطار دبي لتصبح بذلك أول شركة طيران عالمية تستخدم الروبوتات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على زيادة سرعة ومرونة إنهاء إجراءات السفر.

وقال الرضا في تصريحات صحافية على هامش انطلاق فعاليات «فرصة تك»، الذي نظمته مجموعة الإمارات، أمس، إن أجهزة الروبوت «سارا» مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها بالكامل محلياً من قبل مجموعة الإمارات وشركائها وستكون هذه الأجهزة قادرة على التعامل مع المسافرين بـ6 لغات بما فيها اللغة العربية، مشيراً إلى أن اعتماد هذه الأجهزة سيكون على عدة مراحل على أن يصل عددها في المرحلة النهائية إلى 200 جهاز موزعة في مطار دبي الدولي، وسوف تقدم هذه الروبوتات خدمات أخرى تتجاوز إنهاء إجراءات السفر مثل التجول في المطار والحجوزات واستلام الأمتعة.

تطوير وتحسين

وأضاف الرضا أن طيران الإمارات بالتعاون مع الشركاء ستعمل على تطوير وتحسين خدمات الأجهزة من خلال ربطها مع الجوازات لمعرفة متطلبات الدخول الصحيحة إلى الوجهات والمستندات المطلوبة في الوجهات مثل التأشيرات على سبيل المثال، مشيراً إلى أن أجهزة الروبوت التي تعد الأولى من نوعها عالمياً ستكون قادرة على إنجاز جميع إجراءات السفر بما في ذلك مسح المستندات وجواز السفر وبطاقة الصعود والتعرف على الوجه ومطابقته مع المستندات، الأمر الذي سيوفر على المسافرين عناء إبراز الأوراق الثبوتية عدة مرات داخل المطار بما في ذلك قسم الجوزات وعبر البوابات والصالات.

وأوضح عادل الرضا أن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتسهيل حركة المسافرين سواء من المنزل أو الفندق حتى المطار والوصول إلى الطائرة سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية في المطارات بالتوازي مع النمو في أعداد المسافرين، مشيراً إلى أن استخدام التقنيات وتحسين التجربة الرقمية سوف تتضاعف بثلاث مرات خلال السنوات المقبلة، لذلك رصدت طيران الإمارات ميزانية لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي.

وأردف الرضا قائلاً إن بيانات حركة المسافرين التي أعلنت عنها مؤسسة مطارات دبي فاقت التوقعات سواء لركاب الترانزيت أو الذين قدموا إلى دبي كوجهة نهائية، لافتاً إلى أن نتائج طيران الإمارات ستكون إيجابية بسبب الانتعاش في قطاع الطيران والطلب على السفر إلى دبي على غرار مختلف شركات الطيران التي أعلنت نتائجها.

شركاء التقنية

وتستضيف مجموعة الإمارات، النسخة الأولى من «فرصة تِك FORSA TEK»، وهو حدث سنوي ومنصة لخلق فرص جديدة يجمع بين حاضنتي «انطلاق Intelak» و«أفييشن إكس لاب Aviation X Lab»، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء رئيسيين في مجال التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة ولاعبين رئيسيين في الصناعة.

وتستمر فعالية حدث «فرصة تيك» اليوم في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بالتعاون مع شركاء الصناعة، ويتمحور حول الطيران والسفر. ويُعد الحدث بمثابة منصة لعرض مستقبل السفر من خلال ريادة الأعمال، والابتكار من خلال خلق فرص جديدة، وتعزيز التعاون وتشجيع ودعم الحاضنات ودفع الأفكار المحفزة على الابتكار.

وتتضمن قائمة شركاء مجموعة الإمارات في هذا الحدث كلاً من، أكسنتشر، وإيرباص، وأماديوس، وكولينز إيروسبيس، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و«جي ئي إيروسبيس»، ومايكروسوفت، وتاليس.

وتضمن الحدث العديد من التجارب والعروض التوضيحية المتميزة مثل أول تجربة لإنجاز إجراءات السفر آلياً من مجموعة الإمارات، والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، والحلول الرقمية التي تركز على الكفاءة والسلامة من «جي ئي إيروسبيس»، و«esim» من تاليس.

الشركات الناشئة

وخلال الحدث عرض مسؤولو أكثر من 20 شركة ناشئة، تحت مظلة كل من حاضنة «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب»، ابتكاراتهم وتبادلوا رؤاهم وأفكارهم حول الإنجاز الكبير التالي في السفر. كما عرضت بعض الشركات الناشئة أفكارها أمام الحضور من كبار الشخصيات والمستثمرين وصناعة التكنولوجيا.

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