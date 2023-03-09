مسافر دوت كوم تكشف عن تزايد الطلب على باقات العطلات خلال عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مسافر دوت كوم، وكالة السفر الرائدة المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، عن تزايد الطلب على السفر لدى رجال الأعمال والمستهلكين، حيث يستعد العديد من سكان دولة الإمارات للسفر من أجل قضاء عطلة عيد الفطر المرتقبة في أبريل بالتزامن مع حلول فصل الربيع وشهر رمضان المبارك، ما أدى إلى ارتفاع كبير بمعدل 30 % في الاستفسارات عن حجوزات السفر وباقات العطلات.

وتشير البيانات إلى تزايد نسبة المسافرين دولياً من الإمارات بمستويات فاقت نظيراتها المسجلة في العام الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين 10-15 %. وبلغت نسبة المسافرين بغرض الترفيه حوالي 65 % من إجمالي المسافرين، في حين وصلت نسبة المسافرين بقصد الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم في دولهم الأصلية أو داخل دولة الإمارات إلى 35 %. وتمثّل إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وأبوظبي أبرز الوجهات المستهدفة لقضاء العطل لدى المسافرين داخل دولة الإمارات.

ويتزايد الطلب على السفر بقصد قضاء العطل إلى الدول ذات الأسعار المقبولة، التي يسهل الحصول على تأشيراتها، ما أسهم في ازدياد شعبية دول رابطة الدول المستقلة، مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا، في حين تشهد كازاخستان وقيرغيزستان وسنغافورة وكينيا وتايلاند وماليزيا نمواً تدريجياً في شعبيتها. ولا يزال المسافرون يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات دول منطقة الشنغن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، ما جعل الكثيرين يتوجهون إلى الدول التي يسهل الحصول على تأشيراتها، لتسجل باقات العطلات التي تتراوح قيمتها بين 3 و4 آلاف درهم إماراتي ارتفاعاً كبيراً في الطلب.

ومن جانبه، من المتوقع أن يشهد السفر بغرض العمل انخفاضاً بنسبة 10-15 % خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر رمضان، ليعاود الازدياد مجدداً في النصف الثاني من الشهر الفضيل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راهيش بابو، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى مسافر دوت كوم: «تسعى مسافر دوت كوم، بالتعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم، إلى تزويد المسافرين بأفضل عروض السفر إلى مجموعة من الوجهات المميزة. كما يعمل خبراء السفر لدينا عن كثب مع العملاء لتوفير باقات مخصصة تضمن تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. ويمكن للعملاء الاستفادة من سياسة إعادة الجدولة المرنة لدى الشركة، والتي تتيح لهم تعديل باقة السفر مجاناً قبل 6 أيام عمل من يوم السفر، مع استعداد فريق خدمة العملاء لتقديم المساعدة على مدار الساعة».

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات استكشاف وجهات وثقافات مميزة وجديدة والاستمتاع بتجارب لا تنسى من خلال حجز رحلات عطلاتهم عن طريق منصة مسافر دوت كوم، حيث توفر مجموعة من الباقات المميزة خلال العيد، التي تتضمن أفضل الرحلات الجوية والفنادق الفاخرة والنقل من وإلى المطار ووجبة الفطور وتسهيلات إصدار التأشيرات العالمية وغيرها من الخدمات المتميزة.

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