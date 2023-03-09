أحمد بن سعيد: الابتكار جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لمجموعة الإمارات

المصدر: البيان

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تستضيف مجموعة الإمارات، النسخة الأولى من "فرصة تِك FORSA TEK"، وهو حدث سنوي ومنصة لخلق فرص جديدة يجمع بين حاضنتي "انطلاق Intelak" و"أفييشن إكس لاب Aviation X Lab"، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء رئيسيين في مجال التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة ولاعبين رئيسيين في الصناعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي افتتح الحدث رسمياً: "الابتكار جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لمجموعة الإمارات منذ البداية. فنحن نعمل دائماً لتقديم قيمة وحلول أفضل لعملائنا من خلال تكييفها وتنفيذها عبر أعمالنا. فرصة تِك منصة أخرى لعرض المبادرات التكنولوجية وتطبيقاتها في صناعتنا، فقد عملنا سوياً مع شركائنا ذوي التفكير المماثل وبعض العقول اللامعة في الصناعة، لبناء بيئة حاضنة تقدم مبادرات فريدة ومتطورة في عالم السفر".

"فرصة تِك FORSA TEK"

يقام حدث "فرصة تيك" على مدى يومين (9 و10 مارس) في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بالتعاون مع شركاء الصناعة، ويتمحور حول الطيران والسفر. ويُعدّ الحدث بمثابة منصة لعرض مستقبل السفر من خلال ريادة الأعمال، والابتكار من خلال خلق فرص جديدة، وتعزيز التعاون وتشجيع ودعم الحاضنات ودفع الأفكار المحفزة على الابتكار.

الشركاء

شركاء مجموعة الإمارات في هذا الحدث الفريد: أكسنتشر، إيرباص، أماديوس، كولينز إيروسبيس، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، "جي ئي إيروسبيس"، مايكروسوفت، وتاليس.

وقد أذهل المشاركون حضور الحدث بالعديد من التجارب والعروض التوضيحية المتميزة: أول تجربة لإنجاز إجراءات السفر آلياً من مجموعة الإمارات، والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، والحلول الرقمية التي تركز على الكفاءة والسلامة من "جي ئي إيروسبيس"، و"esim" من تاليس. وعرضت مؤسسة دبي للمستقبل أعمالها وطموحاتها للمدينة. وأشركت مها جابر، مؤسسة Digital and Savvy، الجمهور في كيفية "بناء علامتك التجارية".

سوق الشركات الناشئة

عرض مسؤولو أكثر من 20 شركة ناشئة، تحت مظلة كل من حاضنة "انطلاق" و"أفييشن إكس لاب"، ابتكاراتهم وتبادلوا رؤاهم وأفكارهم حول الإنجاز الكبير التالي في السفر. كما عرضت بعض الشركات الناشئة أفكارها أمام الحضور من كبار الشخصيات والمستثمرين وصناعة التكنولوجيا.

وقدّم عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، نظرة مستقبلية على كل جديد ومبتكر في عالم التكنولوجيا. وتضمنت الحلقات النقاشية والمحادثات قضايا مثل موضوع "المرأة في صناعة السفر والتكنولوجيا Women in Travel and Tech"، الذي جاء في موعده الملائم عقب يوم المرأة العالمي، والذكاء الاصطناعي AI Chat GPT" وسوف يستضيف الحدث يوم غد (الجمعة)، طلبة جامعيين لإطلاع وإلهام جيل جديد ومناقشة قضايا مثل تمكين الشباب.

حاضنة "انطلاق Intelak"

أنشأت مجموعة الإمارات حاضنة انطلاق للشركات الناشئة وبرنامج تسريع العمل بالتعاون مع أماديوس ومايكروسوفت وأكسنتشر ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وصُمّم البرنامج لتحديد ودعم الشركات الناشئة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وتوفير الإرشاد والموارد وفرص التمويل لمساعدتها على النمو والنجاح. وتساعد الحاضنة في دفع الابتكار في هذه القطاعات، وتساهم في تنمية وتطوير بيئة أوسع للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وقد رعت انطلاق ودعمت عدداً من الشركات الناشئة التي واصلت تحقيق نمو ونجاح كبيرين. https://intelak.com/

"أفييشن إكس لاب Aviation X Lab"

شراكة بين مجموعة الإمارات وكولينز إيروسبيس وتاليس وإيرباص و"جي ئي إيروسبيس" تهدف إلى إحداث تحوّل في صناعة الطيران من خلال تعزيز رحلة العملاء. من خلال سلسلة من عمليات الإطلاق في كل دورة، يجمع "أفييشن إكس لاب" الشركات الناشئة مع الشركات والمؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية لتطوير حلول خارقة تدفع إمكانات الطيران إلى أقصى حدود ممكنة. وتركز المنصة على مواضيع متنوعة، من الاستدامة إلى السلامة والكفاءة، مع الهدف النهائي المتمثل في إنشاء تجربة سلسة وممتعة للعملاء. ويسخّر "أفييشن إكس لاب" أحدث التقنيات وتحليل البيانات والخبرات في تخصصات متعددة لإحداث ثورة في السفر الجوي، ورسم مستقبل الصناعة بما يتماشى مع أجندة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2071 https://www.theaviationxlab.com/

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