94.3 % الإشغال الفندقي بدبي خلال أسبوع «جلفود»

المصدر: دبي – بشار باغ

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احتلت دولة الإمارات مرتبة الصدارة بين دول العالم من حيث معدلات الإشغال الفندقي خلال الأسبوع بين 19 لغاية 25 فبراير، إذ بلغت نسبة الإشغال الفندقي في الدولة خلال هذه الفترة 91.8 %، وهو أعلى مستوى أسبوعي يحققه القطاع محلياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في أبحاث القطاع الفندقي.

وأشار التقرير إلى أن دبي سجلت خلال الأسبوع ثاني أعلى معدل إشغال فندقي مقارنة بوجهات المدن في العالم بالتزامن مع معرض الخليج للأغذية «جلفود»، حيث سجلت إشغالاً بمعدل 94.3%. وأوضحت المؤسسة في أحدث تقرير لها أن القطاع الفندقي في الدولة سجل معدلات طلب قوية في ظل فعاليات الدورة 28 من «جلفود»، وهو أكبر معرض سنوي لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم، بالإضافة إلى معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» ومعرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)».

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في القطاع الفندقي في دولة الإمارات بشكل عام ارتفع بنسبة 22.6% على أساس سنوي خلال فبراير 2023 مع نمو طفيف في إيرادات الغرف المتوافرة، مشيرة إلى أن الدولة حلت أيضاً في قائمة أكبر الأسواق من حيث النمو في العائدات.

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