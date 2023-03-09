30.6 ألف رحلة للناقلات الوطنية في فبراير بنمو 36.9 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغّلت الناقلات الوطنية؛ طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي، نحو 30698 رحلة خلال فبراير الماضي، بنمو 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 22412 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية خلال أول شهرين من العام الجاري وصل إلى 64620 رحلة مقارنة بـ47358 رحلة خلال الفترة نفسها من العام 2022 بنمو 36.4%.

وكشفت البيانات عن أن الناقلات الوطنية نجحت في استعادة جزء كبير من مستويات ما قبل الجائحة ولم يتبقَ لها سوى نحو 2869 رحلة، حيث وصل عدد الرحلات في فبراير من العام 2019 إلى 33567 رحلة سيرتها الناقلات الوطنية إلى جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات فقد شغلت طيران الإمارات 12029 رحلة خلال فبراير الماضي مقارنة بـ9347 رحلة خلال الشهر نفسه من العام 2022 بنمو 28.6%، في حين ارتفع عدد رحلات فلاي دبي من 5927 رحلة في فبراير 2022 إلى 8056 رحلة في فبراير 2023 بزيادة 35.9%، بينما ارتفع عدد رحلات الاتحاد للطيران بنسبة 49% ليصل إلى 4349 رحلة مقارنة بـ2917 رحلة في فبراير 2022، وارتفع عدد رحلات العربية للطيران بنسبة 39.2% ليصل إلى 5236 في فبراير الماضي مقارنة بـ3759 في فبراير 2022، وارتفع عدد رحلات العربية للطيران أبوظبي من 462 رحلة إلى 1028 رحلة في فبراير الماضي.

ونجحت الناقلات الوطنية في التكيف مع التحديات غير المسبوقة، التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، لتتفوق على العديد من الشركات العالمية من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين.

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