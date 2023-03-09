المنطقة تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في الإنفاق على سفر الأعمال بحلول 2024

المصدر: دبي- البيان

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يعود قطاع سفر الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا للتعافي والانتعاش بسرعة أكبر من أي منطقة أخرى، وفقاً لأحدث توقعات مؤشر سفر رجال الأعمال السنوية (2022)، الصادرة عن رابطة سفر الأعمال العالمية، أكبر اتحاد سفر رجال الأعمال في العالم، حيث حقق سفر رجال الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا 86 % من مستويات 2019 خلال عام 2022. ويتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2024.

وسيتم تسليط الضوء على الأداء القوي للقطاع، والفرص المستقبلية خلال معرض سوق السفر العربي 2023، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 - 4 مايو. وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يعد قطاع سفر الأعمال عاملاً رئيساً في صناعة السفر والسياحة الأوسع في الشرق الأوسط، ومن دواعي سرورنا أن نرى عودة تعافي وانتعاش بقوة منذ تفشي الجائحة، حيث ستقدم الرابطة العالمية لسفر الأعمال في سوق السفر العربي 2023، تحليلاً متعمقاً لكيفية دعم التكنولوجيا لهذه العودة إلى السفر، والطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك على نحو مستدام، من خلال جلستين تعليميتين مع رؤى رئيسة من كبار المتخصصين في هذا المجال».

توقعات

ووفقاً لآخر التوقعات، فقد بلغ الإنفاق على سفر الأعمال 933 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2022، بنسبة 65 % من إنفاق الأعمال على السفر قبل فترة الجائحة، البالغ 1.4 تريليون دولار، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 23 مليار دولار، أو ما يقرب من نسبة 2.5 % من إجمالي الإنفاق داخل هذا القطاع.

سوق مهم

وقالت كاثرين لوجان نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لرابطة سفر الأعمال العالمية: «تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوقاً هاماً للنمو والانتعاش لسفر الأعمال، حيث استفادت من إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 في الأسواق الرئيسة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار النفط الخام، لتسريع انتعاش السفر التجاري، حيث من المتوقع أن تعود المنطقة إلى الإنفاق على سفر الأعمال في فترة ما قبل الجائحة، بحلول عام 2024، وأن تواصل مسار نموها».

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