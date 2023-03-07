«حياكم في أبوظبي» تكشف عن تجارب مذهلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مبادرة «حياكم في أبوظبي» عن باقة من التجارب الترفيهية والثقافية المذهلة التي تدعو الجميع لاكتشافها، مؤكدةً للعالم أن «صيف واحد لا يكفي» لزيارة الإمارة والاستمتاع بهذه الأنشطة والعروض المُلهمة. جاء ذلك خلال مشاركة المبادرة الترويجية بمعرض بورصة السياحة العالمية في برلين الذي تستمر فعالياته حتى يوم 9 مارس الجاري.

ويمنح الصيف في أبوظبي العائلات والأصدقاء لحظات من المرح والمغامرة لا نظير لها في منشآتها الترفيهية ومنتجعاتها الفاخرة، مع فرص عديدة للاسترخاء واستعادة النشاط في أحضان الطبيعة وواحاتها الخلابة.

وتأخذ أبوظبي زوارها إلى عوالم متكاملة من التجارب الثقافية والتراثية عبر 23 موقعاً، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن وقصر الوطن. ويستطيع هواة المغامرة الانطلاق لخوض تحديات جديدة في 14 مدينة ألعاب في الإمارة، من بينها «ياس ووتر وورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي». وتحظى العائلات بمفهوم فريد للفخامة والخصوصية في جزيرة نوراي، التي تبعد 15 دقيقة باليخت عن شواطئ العاصمة، فيما يتذوقون نكهات من مختلف أنحاء العالم في مطاعم الإمارة الحائزة على نجمة ميشلان.

وينتظر زوار أبوظبي صيفاً لا ينسى مع أجندتها الحافلة بالفعاليات عالمية المستوى، مع عودة «مونستر جام»، بسباقات الشاحنات العملاقة وحركاتها الاستعراضية المدهشة خلال شهر مايو، وتنظيم العرض المسرحي «باو باترول» وحفل أسطورة موسيقى الروك فرقة Guns N Roses في يونيو، ومهرجان ياس للألعاب الإلكترونية في يوليو. وتوفر الإمارة كذلك مجموعة متنوعة من العروض الترويجية والترفيهية خلال موسم الصيف.

ويحظى زوار جناح «حياكم في أبوظبي» ببورصة السياحة العالمية في برلين بفرصة الإبحار في تراث أبوظبي الأصيل وثقافتها المعاصرة النابضة بالحياة، حيث يشاهدون عروض الحرف التقليدية الإماراتية وفنون الحناء في الركن الثقافي أو يحصلون على نسخة مطبوعة لقطعة فنية من متحف اللوفر أبوظبي في ركن جزيرة السعديات بالجناح.

وقال عبد الله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: «تحتضن أبوظبي خريطة واسعة من التجارب تُثري حياة مجتمعنا وزوارنا على حد سواء وتمنحهم ذكريات رائعة، والتي لا يكفي صيف واحد لاكتشافها. وتلبي وجهتنا اهتمامات الجميع سواء الباحثين عن مغامرة صيفية أو المهتمين بالتعرف عن قرب على ثقافتنا العريقة أو تمضية أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. ونتطلع، خلال مشاركتنا في معرض بورصة السياحة العالمية، إلى التواصل المباشر مع ممثلي أبرز الجهات العاملة في قطاع السفر الدولي، واطلاعهم على العروض وبرامج الجولات والعطلات في أبوظبي هذا الصيف والمواسم التالية».

يذكر أن مبادرة «حياكم في أبوظبي» تشغل الجناح رقم 200 في المعرض، وتنظم مسابقات يومية تتيح للزوار الفوز بالعديد من الجوائز.

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