ميناء راشد يستقبل 702 رحلة سياحية خلال موسمين

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاملت مباني ميناء راشد السياحية والواجهة البحرية «دبي هاربر» مع 3.843 ملايين حقيبة لنحو 1.456 مليون مسافر على متن 702 رحلة بحرية وذلك خلال موسم 2021 - 2022 وموسم 2022 ـ 2023 للرحلات السياحية البحرية.

واستكمالاً لبرنامج الزيارات الميدانية المباشرة والمستمرة للإدارات والمراكز الجمركية، زار أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مبنى حمدان بن محمد للمسافرين بالرحلات البحرية في ميناء راشد يرافقه فريق القيادة، اطلع فيها على آلية سير العمل وخط سير المسافرين والبواخر السياحية والتسهيلات المقدمة على مدار الساعة لنقل المسافرين من المبنى السياحي.

وخلال الزيارة أكد مدير عام جمارك دبي على حرص الدائرة على الارتقاء بما تقدمه من خدمات متميزة للمسافرين عبر الوسائل البحرية من خلال التنسيق المشترك والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، كما وجه على ضرورة تقديم المزيد من الخدمات التي تُسهم بشكل كبير في تسهيل حركة المسافرين، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز النمو الذي يشهده قطاع السياحة البحرية، كونه أحد أهم الروافد الاقتصادية لإمارة دبي، مؤكداً حرص جمارك دبي على ابتكار خدمات استباقية تعتمد أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لتحسين كفاءة عمليات التفتيش، وتسريع الإجراءات الجمركية، حيث تعمل الدائرة على مدار الساعة في مباني المسافرين، إضافة إلى علاقاتها القوية والمستدامة مع شركات الرحلات البحرية لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

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