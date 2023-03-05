15 جهة من الشارقة تستعرض تجاربها السياحية في «بورصة برلين»

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد إمارة الشارقة لعرض تجاربها السياحية المميزة والأصلية في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»، أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة وأكثرها أهمية في العالم، الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 7 - 9 مارس، حيث يشارك تحت مظلة جناح الشارقة مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات وقطاعات مختلفة، لعرض الجوانب المتنوعة والمزايا الحيوية للإمارة، وتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للإمارة، وطبيعتها الاستثنائية، ووجهاتها العائلية والترفيهية والسياحية الرائدة، في مختلف أنحاء الإمارة على امتدادها الجغرافي الكبير، من قلب المدينة، وحتى المنطقة الوسطى، إلى المنطقة الشرقية.

وتضم قائمة الجهات المشاركة في المعرض، والتي ستروج الشارقة كوجهة مثالية تلبي اهتمامات وشغف جميع أنواع السياح تحت مظلة «سياحة الشارقة»، كلاً من هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومعهد الشارقة للتراث، ومجلس الشارقة الرياضي، نادي الشارقة للسيارات القديمة، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص مثل الشارقة الوطنية للفنادق، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، منتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق ذا تشيدي البيت، وفندق أوكسيدينتال جراند الشارقة، ووكالة العطلات للسياحة، وواحة البداير من مسك، وفندق الرمال الذهبية، وتراف توك. كما يتضمن المشاركون عدداً من الجهات الحكومية الزائرة تحت مظلة «جناح الشارقة»، وهم دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

نمو ملحوظ في قطاع السياحة

وحول أهمية مشاركة الشارقة في المعرض، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «ازداد عدد نزلاء الفنادق في إمارة الشارقة القادمين من القارة الأوروبية، لا سيما من ألمانيا، الذين يقصدون الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، بزيادة قدرها 31% مقارنة مع العام 2021، ما يدل على أن الإمارة هي واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للسياح الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن قطاع السياحة فيها يشهد تطوراً ملحوظاً باستمرار لتلبية احتياجات واهتمامات وشغف جميع السياح من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «أثمر استمرار نمو قطاع السياحة بتوفير المزيد من فرص العمل التي ستسهم بإحداث تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، كما أكدت إمارة الشارقة التزامها بمجموعة من مبادرات الاستدامة لتطوير قطاع السياحة البيئية، والارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات لتعزيز الاستدامة عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمشاريع الواعدة».

وأكد أن إمارة الشارقة وجهة مثالية تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من السياح وتجذب الباحثين عن تجارب فريدة، حيث تتميز بتراثها الثقافي الغني الذي يجعلها الوجهة العائلية الأولى التي تقدم فرصاً متنوعة، وفي الوقت ذاته تقدم لعشاق المغامرة مجموعة كبيرة من الخيارات، ولمحبي الطبيعة تجربة بيئية وسط المناظر الطبيعية المميزة في إمارة الشارقة، وغيرها من الوجهات ومناطق الجذب السياحي«.

وجهة عالمية

وتشير الإحصائيات المتعلقة بالإشغال الفندقي في إمارة الشارقة، إلى أن روسيا حصلت على المركز الأول من حيث عدد النزلاء في فنادق الإمارة في عام 2022، حيث بلغ عدد النزلاء الروس حوالي 165 ألف نزيل، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحوالي 156 ألف نزيل، تلتها سلطنة عمان بحوالي 111 ألف نزيل، تلتها دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر وسوريا والعراق والأردن، حيث استقبلت الإمارة في عام 2022 تقريباً أكثر من مليون و400 ألف نزيل في منشآتها الفندقية، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 66%.

وتأتي مشاركة إمارة الشارقة في»معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر«، أحد أكبر معارض السفر المتخصصة في العالم، في إطار رؤية الإمارة وأهدافها لترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جاذبيتها كوجهة أولى لكافة أنواع السياحة والممارسات المستدامة والتجارب المميزة التي ترضي ذائقة السياح من جميع أنحاء العالم.

وستوفر المشاركة في المعرض لإمارة الشارقة فرصة عرض خدماتها ومرافقها السياحية للمتخصصين بصناعة السفر والضيافة، مثل أصحاب الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر ووسائل الإعلام، كما تسلط المشاركة الضوء على التزام إمارة الشارقة بالترويج للسياحة المستدامة والسياحة البيئية، إلى جانب سياحة المغامرات في المنطقة، وعرض أحدث المشاريع القائمة، والتي لا تزال قيد التنفيذ التي تجسد قابلية قطاع السياحة في الإمارة للنمو والتطور المستمر، ما يرسخ جاذبية الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

جناح الشارقة

ويتميز»جناح الشارقة«هذا العام بتصميم وطابع جديد يعكس هوية إمارة الشارقة وثقافتها وموروثها لإثراء تجربة الزوار والمهتمين بما تقدمه الوجهة من تجارب سياحية استثنائية تلبي ذائقة مختلف الأعمار والاهتمامات. سيسلط التصميم الجديد الضوء على المقومات السياحية المختلفة التي تتميز بها إمارة الشارقة، مثل الثقافة والطبيعة والترفيه. ويرحب»جناح الشارقة" هذا العام بزواره بأسلوب مبتكر ومتجدد في تفاصيله ليثري تجربة زوار المعرض والجناح على وجه الخصوص. وكما سيحتضن الجناح، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية التي تمنح الزائر فرصةً للتفاعل وللتعرّف على إمارة الشارقة عن قرب طوال أيام المعرض.

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