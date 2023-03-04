عطل معلوماتي يشلّ عمليات تدقيق مطارين في فرنسا

المصدر: أ ف ب

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أحدث عطل معلوماتي بلبلة، ظهر اليوم، في عمليات التدقيق في الهويات في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس، ما تسبب في صفوف انتظار طويلة للركاب.

وأعلنت شركة «مطارات باريس»، في تغريدة، أن «عطلاً لدى حرس الحدود يؤثر حالياً في نقاط المراقبة على حركة المغادرة والوصول في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي»، داعيةً الركاب إلى توقع مهل انتظار أطول.

وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صفوف انتظار طويلة عند نقاط التدقيق في الهويات في المطارين الباريسيين، فيما كان بعض الركاب جالسين أرضاً.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن النظام المعلوماتي المعني بالعطل عاود العمل بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت غ).

وقالت مسافرة قادمة من المارتينيك إنها قضت نحو ساعتين واقفة في صف في مطار أورلي، حيث كان ينتظر، على حدّ قولها، ما بين 1500 وألفي شخص بدون أن يتقدّم الصفّ إطلاقاً.

وقالت أنوك، في اتصال هاتفي: «هذا معيب، بدأ الناس يغضبون»، مؤكدةً أنه لم يحضر أحد من شركة مطارات باريس ليعلن أي شيء.

وأوضحت أن الركاب أخذوا يطرقون على الأبواب الزجاجية في الممرات، ففتحها عناصر حرس الحدود، وباشروا عمليات التدقيق في الهويات يدوياً.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة لمطارات باريس: «اتخذنا كل التدابير لتسهيل الوضع إلى أقصى حد ممكن بالنسبة إلى الركاب»، منوهاً بأنه تم توزيع المياه ونشر موظفين للرد على أسئلة المسافرين.

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