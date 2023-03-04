«فلاي دبي» تضيف 4 وجهات في السعودية إلى شبكتها

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «فلاي دبي» أمس إطلاق أربع وجهات إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستكون هناك وجهتان جديدتان هما القيصومة ونيوم مع استئناف الرحلات إلى نجران وجيزان. وستبدأ الرحلات إلى نيوم اعتباراً من 16 مارس، ونجران من 18 مارس، والقيصومة من 21 مارس وجيزان من 26 أبريل.

وكانت الشركة استأنفت في وقت سابق من هذا العام، عملياتها إلى العلا بواقع رحلتين في الأسبوع. وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»: سعداء لنوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر مع إطلاق الوجهات الأربع، حيث تواصل السعودية مسيرتها في طريق النمو الاقتصادي والاستثمار في تطوير قطاع السياحة، لنوفر لمسافرينا من الإمارات وشبكتنا حول العالم فرصة استكشاف المزيد من المقومات السياحية للمملكة.

وتشغل «فلاي دبي» رحلات إلى نحو 114 وجهة، منها 75 مدينة لم تكن ترتبط سابقاً برحلات جوية مباشرة مع دبي أو الإمارات، يخدمها أسطول من 76 طائرة بوينغ 737.

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