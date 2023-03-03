«الاقتصاد والسياحة بدبي» تكرّم أعضاء «السفير»

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعضاء برنامج السفير، الذين لعبوا دوراً محورياً في استقطاب مجموعة من أبرز فعاليات الأعمال العالمية إلى دبي خلال 2022. وضم حفل توزيع الجوائز سفراء البرنامج من 27 مؤسسة، بمن فيهم أخصائيو الرعاية الصحية وعلماء وخبراء متخصصون وأكاديميون وقادة شركات من مختلف القطاعات، وأقيم حفل التكريم في متحف المستقبل بدبي.

وأسهمت جهود سفراء البرنامج خلال 2022 في الفوز بالعروض التي تقدمت بها دبي لاستضافة 24 مؤتمراً وملتقى على مدى الأعوام المقبلة. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات آلاف الوفود التي تساهم في تعزيز الزخم المطلوب لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دبي، والمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) على مدى العقد المقبل. وتوفر هذه الفعاليات أيضاً منصاتٍ مثالية لتبادل المعارف وتطوير المهارات المهنية والتواصل بين مختلف الجمعيات والمؤسسات العالمية ذات الصلة التي منحت دبي حقوق الاستضافة. ومن بين الفعاليات التي فازت دبي باستضافتها العام الماضي بفضل المساهمات الفاعلة لأعضاء برنامج السفير: القمة العالمية للمرأة 2023، والمؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء 2024، ومؤتمر جمعية جراحة العظام بآسيا والمحيط الهادئ 2024 ، والمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لمصوري الأشعة والتقنيات الإشعاعية 2026.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يواصل برنامج السفير إسهاماته المحورية في دعم نمو دبي وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً لاستضافة فعاليات الأعمال. ونتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء البرنامج. وأضاف: تتيح أجندة دبي الاقتصادية للإمارة تعزيز مكانتها ضمن أهم 3 مدن عالمية وتنمية اقتصادها إلى الضعف خلال العقد المقبل. ونسعى إلى تحقيق أهدافنا الطموحة وفق التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي، رعاه الله، مع تضافر جميع الجهود اللازمة في القطاعين العام والخاص. شهد الحفل سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، والذي قدم عرضاً تقديمياً سلط فيه الضوء على رحلة دبي في التحول إلى مركز عالمي للمعارف والابتكارات التي تواكب احتياجات المستقبل. وساهم برنامج السفير منذ تأسيسه 2010 في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهةً رائدة لفعاليات الأعمال، وتمكنت جهوده منذ التأسيس ولغاية نهاية 2022 في دعم المدينة لتفوز بعروض استضافة أكثر من 240 فعالية حضرها أكثر من 336.000 مشارك. وللبرنامج حالياً 330 سفيراً، ويواصل استقطاب المزيد من الأعضاء من مختلف القطاعات.

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