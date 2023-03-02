«العربية أبوظبي» تطلق رحلاتها المباشرة إلى باكو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء رحلاتها المباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار حيدر علييف الدولي، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 13 سبتمبر 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا بدء رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي ومدينة باكو، التي تقدم مزيج فريد من أوروبا وآسيا. وتعد باكو وجهة مهمة في خططنا التوسعية انطلاقاً من عاصمة دولة الإمارات المتحدة، كما تعزز التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع ومريحة، فضلاً عن دعم قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين».

وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية، والتزامها بتلبية احتياجات عملائها، من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية، حيث تعتبر باكو الوجهة رقم 32 التي تسيير رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.

وتشغل مجموعة «العربية للطيران»، أسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 neo-LR، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، التي توفر راحة إضافية بأكبر المقاعد مساحة، مقارنة بأي مقصورة طيران اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للركاب مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة «سكاي كافيه».

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