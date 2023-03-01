أحمد بن سعيد يفتتح معرضي «الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات وتصميمها الداخلي 2023»

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات اليوم معرض "الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعام 2023 الحدث الأبرز في سوق ما بعد البيع في قطاع الطيران بالمنطقة ومعرض "التصميم الداخلي للطائرات" لعام 2023 التجمع الأكبر في مجال المقصورات الداخلية للطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

يستقطب الحدث الذي تستمر فعالياته يومين القادة والخبراء لاستكشاف أحدث التوجهات والرؤى والابتكارات والفرص التجارية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع وذلك بمشاركة شركات من المملكة العربية السعودية وتركيا وألمانيا وأفريقيا والهند وباكستان مثل ويز اير والخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية الفرنسية وصن اكسبريس والخطوط الجوية النيبالية وطيران موريشيوس بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطيران في الشرق الأوسط وتشمل طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والخطوط السعودية وفلاي ناس وطيران العربية وطيران الجزيرة وطيران السلام والخطوط العمانية.

تخلل اليوم الأول مراسم توقيع اتفاقيات بين عدد من الجهات العارضة أبرزها الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران التي أعلنت عن اتفاقية صيانة جديدة مع طيران الإمارات والتي تشمل إجراء عمليات فحص كاملة وتعديل لطائرات بوينغ/ B777 /في أسطول طيران الإمارات.

يجمع منتدى /Go Live! Theater / عددا من خبراء القطاع في سلسلة من المحاضرات والمناقشات حول أهم المواضيع التي تهم القطاع أهمها التحديات أمام سلسلة التوريد ومستقبلها ورؤى شركات الطيران وقطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات حول القوى العاملة والكفاءة.

وتسلط جلسة "رؤى شركات الطيران وقطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات" الضوء على التحديات في قطاع خدمات الطيران مثل نقص اليد العاملة والمواد وكيف يمكن لشركات قطاع خدمات الطيران والمشغلين بتدقيق ومواءمة الاستراتيجيات ونماذج الأعمال لتطوير قدراتهم والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع.

وقد شارك كل من هشام عثمان رئيس قسم الصيانة في رويال جيت وشون دو بليسيس مدير عمليات الصيانة في "تيكسل إير" وفالتر فرنانديز نائب الرئيس لأعمال الصيانة الأساسية والتجديد والصيانة الهندسية في طيرن الإمارات وزياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تيكنيك الشرق الأوسط في جلسة نقاشية بعنوان" صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التحدي الأكبر" والتي ركزت على تحديات سلسلة التوريد وكيف تتكيف نماذج أعمال شركات الطيران وقطاع خدمات الطيران للحد من تداعيات هذه التحديات.

وقال الحازمي خلال الجلسة إن القطاع يشهد تعافيا بوتيرة متسارعة وعلى نحو أكثر مما كان متوقعاً، ونحن نحاول الحفاظ على مستويات الطلب المرتفعة هذه والتي من شأنها أن توفر المزيد من الفرص أمام شركات القطاع إضافة إلى تعزيز الكفاءات المهنية في القطاع وتدريب القوى العاملة وتطوير إمكاناتها لكون قادرة على مواكبة هذا النمو".

من جانبه قال عثمان إن الشركات الصغيرة في قطاع الطيران واجهت تحديا كبيرا على صعيد العقود والعمليات التشغيلية لأن التحديات التي نواجهها هي أكبر بكثير من تلك التي تواجهها الشركات الكبيرة وعلى الصعيد اللوجستي يُعدّ الشحن من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع بسبب القيود الإضافية التي رافقت الجائحة ناهيكم عن ذكر التحديات الأخرى المتعلقة بقيود العملاء".

وشارك مجموعة من خبراء تصميم المقصورات الداخلية في جلسة نقاشية بعنوان "مقصورة الركاب التي ترتقي بتجربة المسافرين" سلطوا خلالها الضوء على أهمية رضا العملاء وكيف تساهم التقنيات التي تركز على تجربة المسافرين والتوجهات والسياسات في تسريع مستوى نمو القطاع.

وخلال الجلسة، قال غريغوار ديماسوريس رئيس قسم التسويق لخدمات التحسين وحلول الاستدامة في إيرباص "إن تصميم مقصورات ترتقي بتجربة المسافرين تتطلب عملية متعددة المراحل تبدأ من تحليل التوجهات والعمل مع الشركاء والعملاء لتحديد أفضل المنتجات التي تلبي احتياجات السوق وعلى هذا الأساس يعمل نظام الاتصال في إيرباص مع منصة مفتوحة تتيح إمكانية استضافة التطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء وحلول الاتصال. وتطبق المنهجية ذاتها في تحديد مفهوم وتصاميم المقصورات المستدامة".

وتضمنت فعاليات اليوم الأول كذلك سلسلة من العروض التوضيحية للمنتجات والتقنيات المبتكرة ومجموعة من ورش العمل والمقابلات على منصة Onboard Hub.

واستضاف كارول ديلو مسؤول المشتريات في خطوط لوت الجوية البولندية ورشة عمل بعنوان "الشراء والطيران – عدم انتقاء الشراء للمقصورة الداخلية" والتي استعرضت كيف يمكن لإمكانات الشراء القوية أن تولد قيمة كبيرة عبر كامل مفاصل الشركة مما أتاح للزوار فرصة التعرف على تفاصيل عملية اتخاذ القرار في شركات الطيران عندما تقوم بشراء الحلول وما هي متطلبات عمليات الشراء لشركات الطيران ..منوها إلى أنه يمكن لعمليات الشراء الاستراتيجية أن تعود بفوائد طويلة الأمد لشركات الطيران وبالمقارنة مع القطاعات الأخرى يوجد طرق عدة لتحسين كفاءة العمليات من خلال تحسين آلية استخدام الموارد الموجودة مسبقاً".

وتستمر فعاليات المعرضين غدا في مركز دبي التجاري العالمي حيث يشارك مجموعة واسعة من شركات الطيران وتأجير الطائرات والموردين من قطاعي الصيانة والإصلاح والتجديد ومصنعي المعدات الأصلية وغيرهم الكثير.

ويحظى الزوار بفرصة حضور المزيد من ورش العمل في منصة جو لايف ثياتر ومنصة Onboard Hub لمشاركة المزيد من الرؤى حول القطاع.

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